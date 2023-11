Nach den Messerstichen in Isny sitzt der Schock immer noch tief

Als ein minderjähriger Tunesier Ende Mai im Kurpark in Isny mutmaßlich auf einen 24-Jährigen einstach und ihn schwer verletzte, sorgte die Tat über die Stadtgrenzen hinaus für Aufregung. Eine immer noch tief sitzende Schockwelle löste sie im Stephanuswerk aus, wo der damals 16-jährige Asylbewerber untergebracht war.

Während der Prozess gegen den Tatverdächtigen in diesen Tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Landgericht Ravensburg beginnen soll, erklärt sich das Stephanuswerk auf eigenen Wunsch zu dem jungen Mann. „Dass er eine solche Tat begehen könnte, war für niemanden von uns absehbar“, sagt der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Anton Drescher.

Der nun Angeklagte sei zum Tatzeitpunkt in der Jugendhilfe des Stephanuswerks Isny untergebracht gewesen, erklärt Drescher. „Während seiner Zeit bei uns war er stets zugänglich und hielt sich nach einer üblichen Eingewöhnungsphase an die Regeln in der Wohngruppe. Er erledigte alle an ihn gestellten Anforderungen sehr umsichtig und zuverlässig“, sagt Drescher weiter.

„War für niemanden von uns absehbar“

Dass der junge Asylbewerber „eine solche Tat begehen könnte, war für niemanden von uns absehbar ‐ eine besondere psychiatrische oder anderweitige therapeutische Anbindung war nicht angezeigt“. In der Regel würde „in Absprache mit dem Jugendamt“ immer festgelegt, ob ein entsprechender Bedarf besteht. Üblicherweise würden dann sehr schnell Therapiegespräche vermittelt, erklärt Drescher. Hier komme dem Stephanuswerk das ZfP Weissenau terminlich immer sehr entgegen.

Seit September 2015 ‐ zu Beginn der ersten Flüchtlingswelle ‐ habe die Jugendhilfeeinrichtung im Stephanuswerk Isny etwa 140 „UmAs“ (Unbegleitete minderjährige Ausländer) betreut. Im Moment befänden sich 24 in der stationären Unterbringung, von denen drei junge Männer bereits in Ausbildung seien, ein weiterer besuche eine weiterführende Schule zur Erlangung des Hauptschulabschlusses. Alle anderen besuchten die VABO im Bildungszentrum des Stephanuswerks, mit den Ziel, das Sprachstandniveau zu erreichen.

Erste Straftat dieser Art

Von den bisher betreuten Jugendlichen seien in Isny und Umgebung bereits elf Personen mit abgeschlossener Ausbildung in Arbeit, sagt Drescher, weitere 16 Personen seien bei verschiedenen Unternehmen beschäftigt. Alle hätten bereits eine eigene Wohnung, was nach Jugendhilfe und Schule auch durch ein von Aktion Mensch gefördertes Projekt unterstützt wurde, und seien sehr gut integriert. Da es von den Jugendlichen, die nicht hier im Landkreis geblieben sind, keine Rückmeldungen mehr gebe, könne das Stephanuswerk zu deren weiteren Perspektive keine Aussagen machen.

Alles in allem sei eine Betreuung der minderjährigen Ausländer sehr sinnvoll, da das Stephanuswerk davon ausgehe, dass mehr als 80 Prozent dieser jungen Menschen in Deutschland Fuß fassen könnten und gut in die Gesellschaft integriert seien. „Eine Straftat wie die Ende Mai ist bisher das erste gravierende Geschehen, das wir von einem unserer ,Jugendlichen’ haben mit erleben müssen“, sagt Anton Drescher.

Prozessbeginn verzögert sich

Der Prozess gegen den 17-Jährigen, der wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist, sollte am Dienstag beginnen und am Donnerstag fortgesetzt werden. Krankheitsbedingt hat sich der Prozessauftakt aber nach Informationen von Schwäbische.de verschoben.

Das Urteil soll nach Angaben des Landgerichts ursprünglich Ende November fallen. Vorher, hat das Landgericht angekündigt, werde es auch keine Informationen über den Prozessverlauf geben. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.