Ein 89-Jähriger ist wenige Tage nach einem Verkehrsunfall bei Isny seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann hatte zunächst lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er war am Mittwoch in der vergangenen Woche auf der Kreisstraße von Ried nach Beuren unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Wagen ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Kreisstraße abkam. Das Auto überschlug sich.

Der 89-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er nach Angaben der Polizei nun seinen Verletzungen.