In Neutrauchburg ist „Inges kleine Kneipe“ eine echte Institution. Seit einem Vierteljahrhundert bietet Ingeborg Raffler hier ihren Gästen einen Platz, an dem sie sich ganz wie zu Hause fühlen dürfen. Zum Jahresende muss Raffler allerdings schließen, weil ein Investor das Gebäude gekauft hat und es abreißen will. Für die Wirtin ist es ein wehmütiger und emotionaler Abschied.

Ingeborg Raffler durchlebt gerade richtig schwere Tage. In der eigentlich so stimmungsvollen Adventszeit ist sie damit beschäftigt, in ihrer gemütlichen Kneipe zusammenzupacken. Ende Dezember muss die Wirtin raus sein aus den Räumlichkeiten, die ihr und ihren Gästen stolze 25 Jahre lang die Welt bedeuteten. „Ich könnte Bücher darüber schreiben“, sagt sie, wenn sie an die Geschichten aus den zurückliegenden Jahrzehnte denkt, die sie hier erlebt hat. Immer wieder stehen ihr Tränen in den Augen, wenn sie sich bewusst macht, dass diese Zeit jetzt enden muss.

Große Trauer bei der Wirtin und bei den Gästen

Im Februar hatte Raffler die Kündigung für ihre Kneipe erhalten, weil die Hausbesitzerin das Gebäude an einen Investor verkauft hat. Und der hat offenbar gar nichts übrig für das, was an dieser Stelle lange wie selbstverständlich zu Neutrauchburg gehörte. Das Haus soll im neuen Jahr abgerissen werden, sagt Raffler, dann werde ein Neubau mit Wohnungen entstehen. Für sie und all die anderen Mieter ist kein Platz mehr. Alle anderen sind schon weg, die Wirtin macht in wenigen Tagen quasi das letzte Licht aus.

Im Jahr 1999 eröffnete Ingeborg Raffler hier, in einer kleinen Ladenpassage mitten in Neutrauchburg ihre kleine Kneipe und war schnell nicht nur bei den Isnyern, sondern auch bei den Kurgästen bekannt und beliebt. Viele wurden Stammgäste und blieben ihr bis heute erhalten. „Wo sollen wir jetzt hin?“, sei eine Frage gewesen, die ihr in den vergangenen Monaten häufig gestellt wurde. „Alle heulen“, fasst Raffler die Gemütslage in ihrer kleinen Kneipe zusammen, seit das Ende besiegelt ist.

So viele Emotionen

Nach und nach beseitigt sie gerade das, was die Räumlichkeiten über die Jahre so gemütlich gemacht hat: Mehr als 1000 Postkarten, so schätzt Raffler, die die Wände zierten, habe sie zuletzt abgehängt, jede noch einmal gelesen - und dann weggeworfen. Zu viele Emotionen seien in ihr hochgekommen, dass sie diese Erinnerungsstücke einfach nicht aufheben. Andere Sachen des Inventars hat sie schon verkauft, unter anderem auch an Stammgäste, die damit ein Stück gelebte Heimat verbinden. So nämlich hätten viele die kleine Kneipe empfunden, sagt die Wirtin.

„Der Gast ist keine Nummer“, nennt Raffler ihre grundsätzliche Einstellung. Jeder, der durch die Tür gekommen sei, sei ihr wichtig gewesen. Jedes Gesicht, jeden Namen habe sie sich eingeprägt - das hat offenbar hier und dort einen solchen Eindruck hinterlassen, dass sie auch mal spontan einen Heiratsantrag bekommen habe. Oder einmal quartierte sie einen Kurgast, der die Sperrstunde verpasste, einfach auf einer Bank für die Nacht ein. Am nächsten Morgen hatte der Mann sich schon eingerichtet, als wolle er in der Kneipe wohnen. In der Damentoilette hingen seine Handtücher und stand sein Rasierer - bis Raffler ihm klar machte, dass er bitteschön zurück in die Klinik gehöre.

In Isny soll es im Frühjahr im Barfly weitergehen

Von solchen Geschichten hat Ingeborg Raffler nahezu unendlich viel auf Lager. Und wenn es nach ihr gegangen wäre, wären noch viele weitere dazugekommen. Lange war sie sich nämlich sicher, dass sie diese Kneipe bis zur Rente weiterführen werde. Dann aber kam die Kündigung. „Neutrauchburg ohne dich, ist nicht mehr Neutrauchburg“, würden ihr die Gäste seither immer wieder sagen. Widersprechen mag sie nicht. Es hat über die vielen Jahre hinweg einfach zu gut gepasst.

Immerhin, sagt die Wirtin, geht es an anderer Stelle für sie weiter. Im Frühjahr werde sie das „Barfly“ im Achener Weg in Isny übernehmen. Damit kehrt sie nach einem Vierteljahrhundert zurück in die Stadt, in der sie zuvor schon einmal eine Pilsbar in der Kemptener Straße betrieb. Somit darf Raffler weiterhin Wirtin sein - das freut sie, das freut ihre Stammgäste, die ihr natürlich folgen wollen. Um dann gemeinsam hin und wieder in Erinnerungen zu schwelgen, wie es vorher war, in „Inges kleiner Kneipe“ in Neutrauchburg.