Isny

Mutmaßlicher Handtaschendieb schnell gefasst

Isny / Lesedauer: 1 min

Nicht weit ist ein 31-jähriger Tatverdächtiger gekommen, der einer 42-Jährigen die Handtasche geraubt haben soll. Die Frau saß laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Kanzleistraße in ihrem geparkten Fahrzeug, als die Fahrertür geöffnet und der Trageriemen ihrer Handtasche durchgeschnitten wurde.