Musikalische Meisterwerke der Romantik

Mit der „Romantik“ verbinden sich Vorstellungen von Empfindsamkeit und überbordenden Gefühlen. Im 19. Jahrhundert betrifft diese Idee nicht nur Dichtung und Malerei, sondern auch die Musik. Einen Eindruck der Dynamik, Phantasie und Ausstrahlung dieser Zeit bietet das Konzert des Collegium Instrumentale Stuttgart am Montag, 4. September, um 20 Uhr in der Nikolaikirche Isny.

Das Programm eröffnet mit der „Hebriden–Ouvertüre“, in der Felix Mendelssohn–Bartholdy Impressionen aus zwei Schottland–Reisen verarbeitete.

Solist im brillanten Rondo capriccioso des Franzosen Camille Saint–Saëns ist der Hamburger Geiger Gustav Frielinghaus. Der Primarius des „Amaryllis–Quartetts“ hat sich laut Pressemitteilung „gerne überreden lassen“, diesen klangvollen Prüfstein aller Geigenvirtuosen mit dem Collegium Instrumentale zu spielen.

Mit der Symphonie Nr. 9 e–moll „Aus der Neuen Welt“ von Antonín Dvořak ist das Zentrum der Romantik erreicht. Das berühmte Werk entstand während Dvořáks dreijährigem Aufenthalt in Amerika. Nachdem er mit der optimistischen „Achten“ die Tür zur Welt der „Symphonischen Dichtung“ weit aufgestoßen hatte, enthält seine neunte (und letzte) Symphonie eine Art Musik–ethnologisches Programm. „Ich studierte indianische Melodien, bis ich ganz davon durchdrungen war“, so Dvořák in einem Interview. „Ich habe daraufhin eigene Themen geschrieben, welche die Wesenszüge der indianischen Musik beinhalten und orchestral weiterentwickeln.“ Dass die Symphonie „Aus der Neuen Welt“ trotzdem voller böhmischer Einflüsse ist, macht den speziellen Reiz des Werkes aus.

Dirigent des Konzerts ist Albrecht Schmid.

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 14 Euro) sind ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.