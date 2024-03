Fünf sind noch nicht genug: Die Zwillinge Julia und Stephanie Müller wollen am Samstag, 23. März, die nächste – etwas verrückte – sportliche Bestmarke knacken. Wie bei ihrem letzten, im Juni 2023 aufgestellten Weltrekord wollen sie an der Außenfassade eines 50-Meter-Hochhauses in München innerhalb von zwölf Stunden so oft wie möglich „nach unten gehen“. Der Unterschied: Diesmal erfolgt der Aufstieg ausschließlich durch Treppensteigen. Zudem soll die Bestmarke nicht als Duo, sondern im Vierer-Team aufgestellt werden.

„Es wird definitiv unser härtester Rekord.“ Julia und Stephanie Müller

„Es wird definitiv unser härtester Rekord“, kündigen Julia und Stephanie Müller an. Die in Isny aufgewachsenen Zwillinge sind vor allem in den Sozialen Medien unter dem Namen „Squattwins“ bekannt. Auf Instagram folgen ihnen mittlerweile mehr als 1,1 Millionen Nutzer. „Treppensteigen ist für uns der Endgegner“, erklären die 40-Jährigen. Trotzdem wollen sie am Samstag zwischen 8 und 20 Uhr so häufig wie möglich die elf Stockwerke des Rilano Hotels zu Fuß erklimmen.

7500 Höhenmeter nötig

Oben angekommen steht in jeder Runde der Weg an der Außenfassade nach unten an. Eine Stunt-Crew wird die Teilnehmer dabei sichern, damit sie - mit dem Körper waagerecht zum Boden gerichtet - „gehen“ können. Das Tragen entsprechender Sicherungsgurte erschwert wiederum das Treppensteigen.

Die Müller-Zwillinge sind in Isny aufgewachsen. (Foto: Squattwins )

Um den neuen Weltrekord aufzustellen, sind nach Angaben der Schwestern innerhalb der zwölf Stunden mindestens 7200 Höhenmeter an der Außenfassade zu bewältigen. Das bedeutet, dass alle vier Läufer im Team mindestens 36 Runden drehen müssen. Keiner der Teilnehmer könne sich hinter einen anderen Läufer verstecken, jeder müsse abliefern. „Unser Ziel ist es wie bei allen Rekorden, die Messlatte so hoch wie möglich zu setzen“, erklären die Müller-Zwillinge.

Mitstreiter haben sich die beiden gesucht, um sich „mit den Besten der Besten“ messen zu können. Im Team sind deshalb Vakkas Soyudogan, ein Polizist und Leistungssportler aus Limburg an der Lahn sowie Maurice Boeren, ebenfalls Polizist und Leistungssportler, aus Pfaffenhofen an der Ilm.

Vorbereitung seit zehn Wochen

Generell ist es für die Zwillinge ein Ansporn, „zu zeigen, dass auch zwei Frauen Extremsportlerinnen sein können“. Beim nun anstehenden Rekordversuch werden sich die beiden im direkten Vergleich mit Männern messen.

„Wir haben bis zu zwölf Einheiten pro Woche absolviert.“ Julia und Stephanie Müller

Um dem Anspruch gerecht werden zu können, bereiten sich Julia und Stephanie Müller seit zehn Wochen intensiv vor. Zuletzt hatten sie ihr Trainingslevel noch einmal extrem erhöht. „Wir haben bis zu zwölf Einheiten pro Woche absolviert“, teilen sie auf Anfrage mit. Manche werden dabei im Fitnessstudio absolviert, andere im Keller der Schwestern, den sie zu einem Fitnessraum umgebaut haben.

Die bisherigen Rekorde

Die 40-Jährigen haben bereits fünf verrückte Weltrekorde aufgestellt. Der erste stammt aus dem Jahr 2013. Damals drehten sich Julia und Stephanie Müller im Europapark 17 Lockenwickler ins Haar. Und zwar in einer Achterbahn sitzend und binnen einer Minute.

2021 folgten zwei weitere Weltrekorde. Auf einer Sommerrodelbahn legten sie innerhalb von zwölf Stunden 50,4 Kilometer zurück. Den Hang bestiegen sie dabei immer wieder zu Fuß, sodass sie 8000 Höhenmeter bewältigten. Im selben Jahr rutschten die Zwillinge innerhalb von 24 Stunden eine Strecke von mehr als 13 Kilometern. Im Februar 2022 legten sie in zwölf Stunden mehr als 10.000 Meter im freien Fall zurück. Dafür waren 115 Fahrten im Freifall-Turm im Bayern-Park nötig.

Der bis dato letzte Weltrekord stammt aus dem vergangenen Juni. Damals waren die Zwillinge ebenfalls an der Außenfassade des Rilano Hotels in München innerhalb von zwölf Stunden insgesamt 17.000 Höhenmeter „nach unten gegangen“.

In Beuren aufgewachsen

Die Zwillinge sind in Beuren aufgewachsen und wohnten dort bis zum 16. Lebensjahr. Familienmitglieder leben bis heute in der Isnyer Ortschaft: „Wir sind eigentlich einmal pro Woche in Beuren und besuchen unsere Eltern, unsere jüngere Schwester und unseren Neffen.“ Die Allgäu-Stadt bezeichnen Julia und Stephanie Müller als ihre Heimat.

Mit dem Weltrekord wollen die Zwillinge auch für eine Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS werben. Auf der Webseite der DKMS gibt es dafür einen speziellen Link.