Der MSC Isny hat am Sonntagabend nach drei Tagen Isny Classic ein restlos positives Fazit gezogen. Die 16. Ausgabe der Gelände–Zuverlässigkeitsfahrt machte Verein, Fahrer und Zuschauer gleichermaßen glücklich.

„Vor dem, was der MSC Isny besonders in den letzten Tagen, aber auch in den Wochen und Monaten davor, geleistet hat, kann ich nur den Hut ziehen“, lobte Bürgermeister Rainer Magenreuter bei der Siegerehrung. Er war mit seinem Urteil nicht allein. Als Fahrer Gerd Rühl vom ADAC Darmstadt, der die Ehre gehabt hatte, mit Startnummer 1 auf die Strecke zu gehen, seinen Pokal für Platz zwei in seiner Klasse entgegengenommen hatte, war es ihm wichtig, noch ein paar Worte übers Mikrofon zu sagen. „Vielen Dank von uns Teilnehmern an die Veranstalter“, sprach Rühl — und gab damit ganz offensichtlich einen Eindruck wider, der sich aus zahlreichen Reaktionen von der Strecke und aus dem Fahrerlager aufgebaut hatte.

So viele Zuschauer wie noch nie

Die Verantwortlichen des MSC Isny hörten das natürlich ausgesprochen gerne. Der frühere Vorsitzende Hans–Peter Durach, der die Siegerehrung vornahm, freute sich einerseits sehr über das Lob, gab es aber auch weiter an diejenigen, die ansonsten noch zum Gelingen der Classic beigetragen hatten. Die Stadtverwaltung habe sich sehr kooperativ gezeigt, sagte er in Magenreuters Richtung. Ebenso wichtig sei das Einverständnis der Grundstückseigentümer gewesen, ohne die die etwa 47 Kilometer lange Strecke nicht hätte ausgewiesen werden können. Und, da war sich Durach sicher, es seien so viele Zuschauer wie noch nie gekommen.

Besonders erwähnte Durach den aktuellen MSC–Vorsitzenden Ferdinand Lanz, ohne den diese Veranstaltung, ohne den das Vorankommen des Vereins nicht denkbar wäre. Lanz freute sich still und strahlte. Sein Fazit, das er kurz vor der Siegerehrung im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ gezogen hatte, fiel wenig überraschend prächtig aus. „Es ist hervorragend gelaufen. Es war perfekt und hätte nicht besser sein können“, sagte Lanz. Ganz besonders froh war er darüber, dass es wieder keine Verletzten gab. „Das war die beste Classic bisher“, war er sicher: „Mehr können wir uns nicht wünschen. Außer, dass es in zwei Jahren wieder so wird.“

Vordere Plätze für den MSC Isny

Für den MSC Isny war die Gelände–Zuverlässigkeitsfahrt nicht nur organisatorisch ein großer Erfolg. Auch in den Siegerlisten tauchte der gastgebende Verein vielfach auf. So gewann etwa Ewald Aigner seine Klasse 6 (von Baujahr 1970 bis einschließlich 1974 und bis 250 ccm), auch Andreas Holz (K7 von Baujahr 1970 bis einschließlich 1974 und bis 500 ccm), Albert Hartmann (K14 von Baujahr 1975 bis einschließlich 1978 und über 500 ccm) und Jürgen Schwarzmann (K15 Senioren von 65 bis 69 Jahren) landeten auf dem obersten Podest in dem internationalen, fast 300 Teilnehmer großen Feld. Dazu kamen weitere Spitzenplätze wie etwa die dritten Plätze von Alois Rudhart (K7 von Baujahr 1970 bis einschließlich 1974 und bis 500 ccm) und Bernd Schwarz (K12 von Baujahr 1975 bis eisnchließlich 1978 und bis 250 ccm).

