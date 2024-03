Der MSC Isny hat einen neuen Vorsitzenden. Nach zehn Jahren gab Ferdinand Lanz die Hauptverantwortung ab. Sein Nachfolger an der Spitze des Motorsportclubs ist Markus Altenried.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Bayrischen Wirt in Schweinebach standen beim MSC Isny auch Vorstandswahlen auf dem Programm. Ferdinand Lanz kandidierte dabei nicht mehr als Vorsitzender. „Mein Anliegen war es, eine eigene Trainingsstrecke für den MSC zu bekommen. Nach langem Hin und Her haben wir es im letzten Jahr geschafft. Ich habe mein Ziel erreicht. Somit darf ich die Hauptverantwortung in jüngere Hände abgeben“, erklärte er seine Entscheidung. Unter großem Applaus und mit einer Träne im Auge bedankte sich Lanz für die vergangenen zehn Jahre.

Tilo Bergmann kandidiert nicht mehr

Die Geschicke des Vereins lenkt künftig der neu gewählte Vorsitzende Markus Altenried. An seiner Seite fungiert Lanz als stellvertretender Vorsitzender. Tilo Bergmann kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr für dieses Amt. Schatzmeister Günter Morgen wurde ebenso in seinem Amt bestätigt wie Schriftführer Roland Kolb. Neu im Vorstand sind hingegen Markus Menig, der jetzt die Jugend führt und Martin Butscher als Beisitzer. Während Roman Albrecht, Tobias Backhaus und Jürgen Keybach als Beisitzer wiedergewählt wurden, fungiert Frank Ludwig jetzt als neuer Sportleiter.

„2023 war für den MSC Isny in jeder Hinsicht ein sportlich erfolgreiches Jahr. Besondere Highlights waren das 100-jährige Vereinsjubiläum, die Eröffnung beziehungsweise Einweihung des neuen Trainingsgeländes und aus meiner Sicht die gigantische und erfolgreiche Classic-Geländefahrt“, sage Altenried. Daran würden sich alle bestimmt noch Jahre erinnern.

Kassenprüfer Hermann Lakeberg bestätigte die geordnete Buchführung und Kassenlage, die Schatzmeister Günter Morgen präsentierte. Der Vorstand erhielt von den Mitgliedern die einstimmige Entlastung. Auch Ehrungen standen an: Jörg Edelmann, Günter Morgen und Hans Staffe wurden für 30 Jahre, Oliver Hagspiel und Peter Wolff für 40 Jahre, Klaus Eisleb und Helmut Keck für 50 Jahre Mitgliedschaft im Motorsportclub Isny geehrt.