Der Komponist und Pianist Johannes Motschmann ist in den vergangenen Jahren mit seinem gleichnamigen Trio auf zahlreichen internationalen Festivals und Konzertbühnen vertreten gewesen. Darunter auch die Hamburger Elbphilharmonie. Am Samstag gastierte das Johannes Motschmann Trio im Rahmen der Konzertreihe „Klavier plus“ in der Städtischen Galerie im Schloss Isny. Vor gut einem Jahr entschied sich die Reihe neben rein klassischen Musikstilen für ein neues Format. Unter dem Motto „Tonwechsel“ kommen zeitgenössische Vertonungen zur Aufführung - in diesem Fall die „Electric Fields“ mit Klavier, Synthesizer, Violine und Percussion.

Der Flügel, der normalerweise im Refektorium steht, wechselte an diesem Abend den Ort und rollte in den leeren Raum der Städtischen Galerie. Hier sah sich das Instrument einem gänzlich neuen, vorzugsweise elektronischen Equipment gegenüber. So zumindest mochte es Besucherinnen und Besuchern auf den ersten Blick scheinen, was sich aber bei genauerer Betrachtung als zu oberflächlich herausstellte, lautet das Motto von Johannes Motschmann zusammen mit Tonmeister Boris Bolles und Multipercussionist David Panzl doch, elektronische Musik mit Originalinstrumenten so auf die Bühne zu bringen, dass alle Sounds live generiert werden. Eine klare und deutliche Ansage, deren Umsetzung hoch komplex ist.

Der in Berlin lebende Motschmann, 1978 gebürtig aus Hamburg, ist der kreative Kopf dieser Band. Er blickt in seiner musikalischen Laufbahn auf renommierte Hochschulen in Dresden, Karlsruhe und Berlin zurück. Bei Wolfgang Rihm legte er sein Diplom- und Konzertexamen ab. Aus dem Jahr 2016 stammt das elektro-akustische Debüt-Album „Electric Fields“. 2020 ist er Stipendiat im Experimentalstudio des SWR, wo er über Komposition und Künstliche Intelligenz forscht. Motschmann bewegt sich über sämtliche Grenzen hinweg - gleich, ob es sich um Orchestrales, Kammermusik, Film oder Theater handelt. An diesem Abend stand für über 90 Minuten handfester Elektro-Sound im Fokus. Im eigentlichen Sinne des Wortes geht es dem Trio doch zuvorderst um handgemachte Musik.

Begeisternde Soundkreationen

Ein altes Wurlitzer-Klavier im Keller des Studentenwohnheims machte dereinst den Anfang. Seitdem hat sich das Equipment an diversen Synthesizern, Samplern und einem CP-70-Piano drastisch erhöht. Allerdings all das weiterhin analog, nur eben gekoppelt mit aufwändiger Computertechnik, die der Verstärkung, dem Hall und den Effekten dient. Neben dem Klavier gehört eine Geige, ein Vibraphon, Gongs und japanische Trommeln dazu, ein Drumset inklusive Ocean Trommel sowie ein Instrument, das 1967 von Richard Water erfunden wurde. Sein Waterphone vereine die Prinzipien einer Wassertrommel, eines afrikanischen Lamellophons und einer Nagelgeige und tönt so gesehen recht metallisch.

Was nun kam am Abend an Soundkreationen heraus, die Menschen quer durch alle Altersklassen zu begeistern scheinen? Es sind die aus dem wabernden Bühnennebel aufsteigenden sphärischen Klangwelten, die halluzinativen Charakter annehmen können. Die ins Unendliche reichen, die sinfonisch abheben, dabei mystisch und wie von einem anderen Planeten den Raum füllen. Genau zu verorten sind Motschmanns Kompositionen nicht, bewegt sich das Trio doch übergangslos zwischen Ambient, New Age und Techno, zwischen Rock und Pop, zwischen Industrial und Dronesounds.

In diese teils soften, teils harten Rhythmen hinein verwoben sind akustische Partien mit Motschmann am Klavier, Bolles an der Geige und Panzl am Vibraphon. Das befeuert den Dialog zwischen Klassik und Electronic, der die einen zum Tanzen animierte. Andere zum Meditieren oder einfach zum Entspannen. Die Mehrheit der Gäste positionierte sich aber dicht am Bühnenrand, um diesem außergewöhnlichen Hype so nah wie möglich zu sein. Bei Titeln wie „Echoes and Drones“, „Flow Expansion“ oder „Skywhite“ mochten Erinnerungen an legendäre Bands wie Pink Floyd oder Vangelis hochkommen und ja, es ist das Feeling einer endlosen Weite, unterbrochen von knallharter Percussion und improvisierten Klavieretüden, das einen auf die Reise zwischen diese verschiedenen Welten schickt. Das Johannes Motschmann Trio, dessen Isnyer Tonwechsel das neue Jahr einleitete, bekam viel Aufmerksamkeit und großen Zuspruch am Abend.