Das Jubiläumsjahr des MSC Isny, das mit der Eröffnung des neuen Trainingsgeländes im Frühjahr bereits perfekt begonnen hatte, steuert auf seinen Höhepunkt zu. Zum 100. Geburtstag veranstaltet der Motorsportclub am kommenden Wochenende seine europaweit bekannte und beliebte Internationale Classic. Zur 16. Ausgabe der Gelände–Zuverlässigkeitsfahrt von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, werden wieder mehrere hundert Fahrer und tausende Zuschauer erwartet.

Vier Jahre lang mussten die Mitglieder des MSC Isny warten, bis sich wieder die Vorfreude auf die Isny Classic einstellen durfte. 2021 nämlich musste das eigentlich alle zwei Jahre stattfindende Offroad–Event coronabedingt ausfallen. Nun aber steht die nächste Ausgabe bevor. Pünktlich zum Jubiläum.

Die Isny Classic ist im Jahr des 100–jährigen Bestehens des Vereins für uns alle ein Höhepunkt und das i–Tüpfelchen für die Vereinsmitglieder. Das motorsportliche Großereignis trägt den Namen der Stadt in alle Welt und lockt Fahrer und Zuschauer von weither nach Isny, macht Bürgermeister Rainer Magenreuter in seinem Grußwort im Programmheft klar.

So würde das sicher jedes MSC–Mitglied unterschreiben. Sie sind im Verein stolz darauf, dass sie eines der Publikumsmagnete zu verantworten haben, das weit über die Grenzen der Stadt hinaus Beachtung findet.

Knapp 300 Fahrer gehen an den Start

Im Jahr 1993, also vor genau drei Jahrzehnten, fand erstmals eine Isny Classic statt. Damals gingen gleich ein paar Dutzend Fahrer bei der Geländefahrt an den Start. Weil dieses Format, das es bis dahin weit und breit nicht gab, bestens ankam, wuchs die Teilnehmerzahl schnell. Und damit die Bekanntheit des Motorsportlubs. „Isny war in der Szene ein Begriff“, erinnert sich MSC–Mitglied Rudolf Prinz an die Anfänge. Prinz gehört seit vielen Jahren zum harten Kern derer, die die Isny Classic alle zwei Jahre auf die Beine stellen.

Die MSC-Mitglieder Albert Hartmann (von links), Thomas Steybe, Alois Rudhart, Rudolf Prinz, Ewald Aigner, Bernd Schwarz und Roland Kolb freuen sich auf die 16. Ausgabe der Isny Classic. (Foto: Michael Panzram )

Der Aufwand ist enorm. Knapp 300 Fahrer aus Deutschland und dem europäischen Ausland werden in diesem Jahr wieder erwartet. Schon allein alle irgendwo in der Region unterzubringen, ist nicht gerade leicht. Doch das mutet noch an wie ein Klacks gegenüber der 47 Kilometer langen Strecke rund um Isny, die präpariert werden muss. Als besonders schwierig erwies sich in diesem Jahr, dass die letzte Classic schon vier Jahre her ist. So waren Fahrwege noch deutlich zugewucherter, als sie sonst nach der Hälfte der Zeit waren. Drei Wochen vor der Veranstaltung begannen die MSC–Mitglieder damit, für eine gut zu befahrende Strecke zu sorgen.

Anspruchsvolle Strecke

Dazu kommt in den letzten Tagen vor dem dreitägigen Event der Aufbau des großen Zelts und des Fahrerlagers am Rain. Zudem müssen etliche Dienste eingeteilt werden, etwa die 50 Streckenposten, die es an den beiden Renntagen braucht — damit ab Freitag wieder alles so läuft, dass die Fahrer und Zuschauer auf ihre Kosten kommen. „Jeder will in Isny mal gefahren sein“, erklärt MSC–Mitglied Albert Hartmann. Hier an den Start zu gehen, sei nicht zuletzt wegen der anspruchsvollen Strecke sehr reizvoll. Längst kämen nicht alle ins Ziel, teilweise habe es schon eine Ausfallquote von knapp 50 Prozent gegeben.

Eine besondere Rolle spielt dabei das Wetter. Scheint in den Tagen vor und während der Isny Classic die Sonne, gibt es eigentlich keinen Grund zur Sorge. Sobald aber Regen, manchmal auch in großen Mengen, dazukommt, wird die Strecke über unebenes Gelände und steile Hügel zur ultimativen Herausforderung für Mensch und Maschine. „Eine Spazierfahrt ist das nicht“, sagt Rudolf Prinz.

Akribische Vorbereitung

Umso akribischer gestaltet sich die Vorbereitung. Die Motorräder wollen gehegt und gepflegt sein. Da wird geschraubt, da werden Ersatzteile eingebaut, da wird noch einmal ganz besonders getüftelt, damit sich am Wochenende auf der Heimstrecke dann auch der Erfolg einstellt, der in diesem Fall für den Großteil der Teilnehmer heißt: ankommen. Und dann die gemeinsame Zeit mit vielen anderen Fahrern genießen, zu denen teilweise schon seit Jahrzehnten der Kontakt besteht.

Die Isny Classic startet am Freitag, 1. September, um 13 Uhr mit der Papier- und Fahrzeugabnahme, ab 20 Uhr ist Festzeltbetrieb. Am Samstag, 2. September, ab 11 Uhr und Sonntag, 3. September, ab 10 Uhr wird dann gefahren. An den Start gehen können alle straßentauglichen Geländemotorräder aus den frühen 1950ern bis maximal zum Baujahr 1978 und mit einem Hubraum von 50 bis 1000 Kubikzentimetern. Das Alter der Fahrzeuge sowie das der Fahrer fließen ebenfalls in die Wertung mit ein. Die Siegerehrung ist am Sonntag für etwa 17 Uhr im Festzelt am Rain geplant. Weitere Informationen und die Starterliste gibt es im Internet unter www.msc-isny.de.