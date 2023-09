Schrecken am Abend für zehn Businsassen in Isny: Am frühen Samstagabend brach im Motor des Linienbusses ein Brand aus. Der Vorfall nahm aber ein glimpfliches Ende, berichten Polizei und Freiwillige Feuerwehr.

Infolge eines technischen Defekts durch einen streifenden Keilriemen geriet laut Polizei gegen 18.45 Uhr der Heckmotor des Busses in Brand. Im Fahrzeug, das gerade im Senngutweg, Höhe Vorstadtfriedhof, in Isny unterwegs war, befanden sich zehn Fahrgäste, die den Bus aber unversehrt und unverletzt selbst verlassen konnten. Sie wurden in der Folge vom DRK betreut.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 15 Wehrleuten und vier Einsatzfahrzeugen aus und löschte das Feuer im Motorblock. Sie musste außerdem die Straße von ausgelaufenem Öl reinigen.

Für die Isnyer Feuerwehr war dies der dritte Einsatz am Samstag. Sie hatte zuvor nach eigenen Angaben das DRK zweimal als Tragehilfe unterstützt.