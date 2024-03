Mobiler Einkaufswagen in Isny ist ein Erfolgsmodell

So lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben führen und in den eigenen vier Wänden wohnen, möchten die Senioren, die den „Mobilen Einkaufswagen“ des Maltester Hilfsdienstes nutzen. Nicole Lichanin, Leiterin Soziales Ehrenamt bei den Maltesern und ihr Kollege Norbert Scheffler haben das Angebot der Malteser vor einem Jahr auch in Isny nach der Corona-Pandemie wiederbelebt. Seitdem erhielten sie durchweg positive Resonanz. Für die Ausweitung des Angebots werden dringend weitere Ehrenamtliche gesucht.

Mit zwei Kleinbussen geht es aktuell alle zwei Wochen am Donnerstagvormittag, pünktlich um 9 Uhr, zum Einkaufen an den Bühlberg in Isny. Dort können die Teilnehmenden am meisten erledigen, egal ob bei Aldi, Feneberg, OBI oder dem Fristo-Getränkemarkt“, sagt Lichanin. Morgens holen sie ihre „Kunden“ meist in der Stadt und derzeit eher selten aus dem Umland ab, um sie dann zum Einkaufen zu fahren. „Unser Angebot umfasst die kostenlose Abholung zuhause, die Hilfen beim Einkauf, an der Kasse und beim Einpacken der gekauften Waren, die Rückfahrt nach Hause und, sofern notwendig, das Tragen des Einkaufs bis in die Wohnung“, erklärt sie.

Seh- oder gehbehinderte brauchen unsere Hilfe genauso, wie kleinere Menschen, die oft gar nicht die oberen Einkaufsregale erreichen können, ergänzt Scheffler.

Der soziale Aspekt sei an dem Vormittag auch sehr wichtig, denn „nach dem Einkauf sitzen wir alle bei einer Tasse Kaffee noch gerne in gemütlicher Runde zusammen und tauschen uns aus.“ Im Schnitt sind bei der Isnyer Runde 12 Menschen dabei, zu Spitzenzeiten, beispielsweise vor Feiertagen auch mal 18, „dann müssen wir mehrmals fahren, das ist aber kein Problem“, sagt Scheffler.

Angebot soll es auch in Leutkirch geben

Hannelore Sieling, der kommunalen Behindertenbeauftragten, die in Isny für die Anmeldungen vor Ort zuständig ist, nutzt das Angebot auch für sich selbst. „Dann bin ich ganz nah dran und freue mich jedes Mal, wie gut das Projekt funktioniert“. Im Moment ist sie mit Lichanin und Scheffler dabei, das Angebot auch in Leutkirch zu installieren.

Wenn ältere Menschen zum Einkaufen kommen, könnte es an der Kasse auch mal länger dauern, dieses Vorurteil kennen die beiden Malteser. Nicht so in Isny: Scheffler berichtet von einem netten Erlebnis in der letzten Woche. „Wenn die Mitarbeiter von Aldi sehen, dass wir mit unseren Senioren kommen, wird gleich eine weitere Kasse aufgemacht. Sie nehmen sich dann extra Zeit für uns“, freut er sich. Die Malteser rechnen in Zukunft, nicht zuletzt wegen des demografischen Wandels mit einem noch größeren Andrang. Die meisten Teilnehmenden stammen aus Single-Haushalten und haben oft keine Möglichkeit, aufgrund ihrer Behinderung allein einkaufen zu gehen. Daher wollen wir den Mobilen Einkaufswagen zukünftig im wöchentlichen Rhythmus anbieten.

Dazu geht aus der Pressmitteilung der Malteser der Aufruf hervor: Das Projekt ist nur dank des ehrenamtlichen Engagements der Helfenden als Fahrer und Begleiter machbar. Im Moment sind das sechs Ehrenamtliche. „Wir suchen dringend noch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, als Fahrer für unsere Kleinbusse oder als Begleiter bei den Einkäufen“, so Lichanin. Koordiniert werden die Einkaufstouren von Hannelore Sieling. Bei ihr laufen die Anmeldungen für die Einkaufsfahrten jeweils bis spätestens am Mittwochvormittag ein. Da das Angebot kostenlos ist, sind die Malteser auf Spenden und Zuschüsse dringend angewiesen.

Auskünfte zum Mobilen Einkaufswagen erteilt Nicole Lichanin per Mail an [email protected] oder unter Telefon 01512/5813480). Wer sich zur Teilnahme am Mobilen Einkaufswagen anmelden möchte, wendet sich an Hannelore Sieling per Mail an [email protected] oder unter Telefon 0160/95585507.