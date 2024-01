Mittagsmusik am Bösendorfer Flügel mit Dmitrij Romanov

Die „Mittagsmusik am Bösendorfer“ präsentiert am Samstag, 27. Januar, 15 Uhr, Dmitrij Romanov im Kurhaus am Park. Der russische Pianist aus München spielt auf Einladung von Hans-Christian Hauser zwei romantische Werke der Klavierliteratur. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Romanov eröffnet das Konzert mit Ludwig van Beethovens Sonate Fis-Dur op. 78. Beethoven selbst schätzte die Fis-Dur-Sonate mehr als die ungleich bekanntere „Mondscheinsonate“ und widmete das Werk seiner Schülerin Therese von Brunsvick, der die Sonate ihren Beinamen „À Thérèse“ verdankt. Als zweites Werk interpretiert der Pianist die Sonate G-Dur D 894 von Franz Schubert. Das melancholische und nahezu von Intimität geprägte Stück trägt den Titel „IV. Sonate fürs Pianoforte allein“ und verlangt nach pianistischer Hochleistung, um die Zerrissenheit, Schroffheit und die emotionale Spannweite Franz Schuberts greifbar zu machen. Die rund 60-minütigen Konzerte der „Mittagsmusik am Bösendorfer“ sind kostenfrei. Spenden zur Unterstützung der Veranstaltungsreihe sind willkommen.