Hans-Christian Hauser (Klavier), Elsa Kodeda (Sopran), Serguei Afonin (Bariton) und Denis Valishin (Viola) gestalten am Dienstag, 24. Oktober, eine Mittagsmusik zu Ehren des 70. Todestages von Sergei Rachmaninow. Diese Mittagsmusik am Bösendorfer Flügel im Kurhaus am Park findet laut Pressemitteilung ausnahmsweise an einem Dienstag statt, um 18 Uhr.

Sergei Rachmaninow wurde 1873 im Gouvernement Nowgorod im russischen Kaiserreich geboren und starb 1943 in Beverly Hills, Kalifornien. Er komponierte eine große Zahl von wunderschönen Romanzen, in denen sensible Naturpoesie und ein großer musikalischer Schwung der Gefühle vereint sind. Hoch romantische Melodien wechseln mit impressionistisch zarten Passagen. Eine Auswahl dieser Romanzen stellen die Künstler in diesem Programm vor. Dazu erklingen einige Arien aus Rachmaninows Opern Aleko und Francesca da Rimini.

Elsa Kodeda ist dem Isnyer Publikum seit 2014 durch ihre Mitwirkung mit ihrer schönen Stimme und innigem Gefühlsausdruck in den musiktheatralischen Werken und Konzerten des Isny Opernfestivals bekannt. Die vielseitige Künstlerin schuf 2022 und 2023 auch das Kostümbild für „Die Liebe zu den drei Orangen“ und „Zwei Krawatten“. Die russischen Romanzen und Arien sind ihr besonders nahe. Serguei Afonin singt und spielt seit 2017 in sämtlichen größeren und kleineren Projekten des Isny Opernfestivals. Seine große, kräftige, weiche Baritonstimme ist ideal für die Gesangswerke Serguei Rachmaninows. Hans-Christian Hauser am Klavier hat gerade für Rachmaninows Kompositionen einen besonders fantasievollen Stil der Klavierbegleitung entwickelt. Dazu gehört auch die Idee, Arrangements für weitere Instrumentalstimmen zu schaffen. Und so bereichert bei diesem Konzert Denis Valishin, hoch begabter Bratschist, Student an der Musikhochschule München, der schon beim Isny Opernfestival diesen Sommer mitwirkte, die Klangfarbe der Begleitstimmen.

Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten sind herzlich willkommen.