Mit Spinne und Skorpion auf Tuchfühlung gehen

Die mobile Reptilien- und Insektenausstellung Terratopia kommt erstmals nach Deutschland. Am Sonntag, 10. Dezember, gibt es im Kurhaus am Park in Isny von 11 bis 18 Uhr neben über 50 naturgetreu eingerichteten Terrarien auch eine Vielfalt von Reptilien, Insekten, Spinnen, Echsen, Schlangen und Schildkröten zu sehen.

Ziel der Veranstaltung ist, den Besuchern die Grundkenntnisse der Reptilien-Welt und den Respekt vor dem Lebewesen zu vermitteln. Zudem gibt es für alle kleinen Reptilienfreunde einen interaktiven Ausstellungsbereich. Dort kann man auf spielerische Art und Weise erfahren, wie alt zum Beispiel eine Riesenschildkröte werden kann, wie eine Spinne ihr Netz baut oder wie man den Geheimnissen der Chamäleons auf die Spur kommt. Die dunkle Tiger-Python Susi hat eine stolze Länge von 4,5 Meter und gehört neben dem großen Alligator Billy zu einen der vielen tierischen Persönlichkeiten der Ausstellung. Mit den Schlangen können sich die Besucher sogar fotografieren lassen. Die Ausstellung ist nur einen Tag, am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, im Kurhaus am Park Isny.