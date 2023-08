Radler und Fußgänger benutzen von Isny aus Richtung Oberstaufen das schmale Sträßchen über Anwanden und den Maierhöfener Weiler Wolfbühl, dort wo Thomas Holstein mit seinen Siberian Huskys seit einem Jahr hingezogen ist.

Der Huskyfreund Holstein lebt seit rund 30 Jahren in der Region um Isny, arbeitet als Betriebsschlosser in einer Isnyer Firma und widmet sich in seiner Freizeit seinen Siberian-Husky-Schlittenhunden. Nicht nur die Liebe hat den Unterfranken einst ins Allgäu geführt, sondern auch seine Leidenschaft zum Schlittenhunde und -wagensport. Erst im Sommer 2022 hat Thomas Holstein in Wolfbühl eine kleine, leerstehende Hofstelle gesichtet und vom Eigentümer als Mieter und zur Hoferhaltung den Zuschlag bekommen.

Auf dem Hofgelände gibt es überdachten Raum genug zur artgemäßen Unterbringung der Tiere, Platz für die Zuggeschirre, auch für zwei Rennschlitten und drei Rennwagen. Im Hofraum steht der VW–Bus mit fünf Hundeboxen, ausreichend groß für Fahrten zu alpinen Bergtouren mit den Hunden. Mit dem VW–Bus fährt Thomas Holstein außerdem täglich zur Arbeit nach Isny.

Rund 25 Jahre lang an Schlittenhundrennen teilgenommen

Auf dem Gelände parkt noch ein zum Wohnmobil umgebauter kleiner Laster, mit dem der Huskyfreund rund 25 Jahre lang zu Schlittenhunde– und -wagenrennen gefahren ist: in den Schwarzwald, nach Thüringen, ins Hindelanger oder Tannheimer Tal und nach Schweden. Mit Coronabeginn 2020 seien die großen Rennen der Hundesportverbände für über zwei Jahre ausgefallen. „Als die Einschränkungen wieder aufgehoben waren, habe ich in Hindelang im Dezember 2022 nochmal teilgenommen — allerdings vielleicht das letzte Mal“, räumt Holstein ein, „im Laufe des vergangenen Winters habe ich in der Region Buchenberg/Eschach mit dem Rennschlitten durch wenige Wochen trainieren können, trotz spärlichem Schnee“, erinnert sich Holstein.

Mit seinen 57 Jahren gehe bei ihm seine Leidenschaft zum anstrengenden Rennsport so langsam dem Ende entgegen, denn zur Teilnahme an den Rennen sei optimales Lauftraining der Hunde die Voraussetzung, für den Hundeführer sehr gute sportliche Fitness und Reaktionsschnelligkeit.

Jeder Husky würde zwar bis zum zehnfachen seines eigenen Körpergewichts ziehen und zeige bei Kälte oder im Schnee über viele Kilometer Renndistanz kaum eine Spur von Müdigkeit. „Trotzdem wird kein Huskyfreund seine Tiere stressen wollen, geschweige denn überfordern“, stellt Holstein klar. Und deshalb wird der Lenker an Steigungen vom Schlitten abspringen und neben dem Schlitten oder dem Wagen herlaufen im Dauerlauf. Und das erfordere halt eigene Kondition, besonders im Schnee.

Kleiner Spaziergang vor Arbeitsbeginn

In der Früh, vor der Fütterung und ehe er zur Arbeit geht, macht Thomas Holstein mit seinen Hunden noch schnell einen kleinen Spaziergang. Wenn er am späten Nachmittag nach Hause kommt, beginnt zur Begrüßung zunächst ein ohrenbetäubendes Gebell, solange bis er Kommando gibt zu Ruhe. Bei ihm gehorchen die Hunde aufs Wort.

Die Hunde wollen halt arbeiten, laufen, wollen beschäftigt sein, so wie es ihren Genen entspricht, erklärt Holstein.

Nach einer Fleischsuppe als Vorspeise kommen bei schönem Wetter gerne die beiden Nachbarsmädchen herüber, um mit den Hunden einen gemütlichen Spaziergang zu machen. Zurückgekommen und nach einer Pause, legt Holstein jedem Hund das Zuggeschirr an, denn ein Training am Wagen schließt sich jetzt an.

In der warmen Jahreszeit dürfe man den Hunden nicht mehr zu viel Distanz und Zugkraft zumuten. Die Zentralzugleine wird zunächst vor den Wagen gelegt, einschließlich eines Ruckdämpfers zwischen Zugleine und Wagen. Jeder Hund hat seine eigene Zugleine zur Zentralleine und ist auch noch mit der Halsbandleine zum Partner daneben verbunden. Leithund Tarek wird als erster festgemacht. Er wird die Zentralleine straff halten damit es kein Leinenkuddelmuddel gibt, bis alle vier eingespannt sind.

Mit fast 30 Stundenkilometern unterwegs

Neben Tarek läuft die 14–jährige Tani, ebenfalls ein Hund mit Lenkqualitäten. Sie sei halt bereits Rentnerin, wird deshalb auf halber Strecke wieder ausgespannt werden und darf nebenher laufen so wie sie noch kann. Hinter Tarek und Tani folgen Janosch und Dunja. Pepper, der fünfte Husky darf vollends seine Beinverletzung auskurieren, muss zuhause bleiben. Sobald alle vier eingespannt sind, gibt’s kein Halten mehr. Holstein springt auf den Wagen, löst die Scheibenbremsen an allen vier Rädern und auch den spitzen Anker im Boden. Mit fast 30 Stundenkilometer geht’s ab auf Feld– und Waldwegen hinein in den Gschwendwald.

„Mein Kommando an Tarek und Tani und die Wagenbremsen sind meine einzigen Steuerungsmöglichkeiten, wenn nötig auch die Fußbremse, ein Anker in den Boden. Kreuzt ein Wild den Weg, wird gestoppt. Kommen Radler oder Fußgänger, gebe ich Kommando nach rechts oder links auszuweichen und bremse den Wagen herunter. Genauso auf dem schmalen Asphaltsträßchen wenn mal ein Auto entgegenkommt“, erläutert Thomas Holstein. Nach wenigen Kilometern darf bei warmem Wetter das ganze Gespann eine Weile ausruhen. Tani wird ausgespannt und darf nebenher laufen. Die Kommandos seien von klein an trainiert.

Ein Hobby, das richtig Geld kostet

Nach der Rückkehr auf den alten Hof bekommt jeder Hund eine Schüssel Wasser gereicht, darf stehend oder liegend genug trinken, wird ausgeschirrt und darf zurück an seinen Ruheplatz. Sobald sich der Puls wieder im Normalstatus befindet, etwa nach 20 Minuten, bekommen die Tiere ihre Hauptmahlzeit.

Holstein erklärt: Das seien je nach Jahreszeit 400 bis 600 Gramm Rindfleisch, vermischt mit Gemüse, Haferflocken, Leinöl und etwas Mineralpulver. Das Futter koste ihn jeden Monat rund 300 bis 400 Euro. „Ich gebe zu, dass dieses Hobby richtig Geld kostet, zumal wenn ich einen Tierarzt rufen muss. Aber Huskys sind für mich halt mehr als Hobby, sie sind meine Leidenschaft, mein Leben.“

Vor einigen Jahre habe er fürs Isnyer Ferien–Kinderprogramm Spaziergänge mit den Hunden und Fahrten mit dem Wagen angeboten, erzählt Thomas Holstein. Heute mache er es nur noch im Einzelfall, wenn mal eine Familie vorbeikommt und fragt, dann sei er bereit, ein mutiges Kind im Alter ab circa acht bis zehn Jahren mitzunehmen — und er freue sich dann auch über eine kleine Futterspende.