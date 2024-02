Helga Walleter aus Isny hat am Montag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Seit zwei Jahren lebt die rüstige Seniorin im Altenhilfezentrum St. Elisabeth in der Vorstadt. Dort feierte die Jubilarin mit ihrer Wohngruppe, mit Geschäftsführer Frank Höfle und der stellvertretenden Bürgermeisterin Sibylle Lenz.

Ursprünglich stammt Helga Walleter aus Amberg in der Oberpfalz, dort ist sie auf einem großen Bauernhof bei ihren Großeltern aufgewachsen. Die vielen schönen Erinnerungen daran sind ihr immer noch sehr präsent. Zum Beispiel an die Oma ihr Socken aus gebrauchter Wolle gestrickt hat und vor allem, die nie ein böses Wort hatte. „Diese Ausgeglichenheit und Freundlichkeit hat Frau Walleter bis hierher mitgebracht“, versichert Höfle.

Als sie hier ankam, konnte sie nach einem Sturz kaum laufen, nur mit einem Rollator ging es ein paar Schritte, berichtet sie. Aber zum Rollator habe sie gesagt, „bald brauche ich dich nicht mehr“, und so habe sie sich mit Übungen Tag für Tag wieder ihre Mobilität zurückgeholt. Um im Kopf fit zu bleiben, macht sie jeden Morgen als erstes das Kreuzworträtsel in der Zeitung.

Die Enkelkinder holten sich Rat

Die Eltern ihres zukünftigen Ehemannes wohnten damals ganz in der Nähe des Bauernhofs in der Oberpfalz, so habe man sich kennengelernt, berichtet sie. Zusammen hatten sie drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Von diesen hat sie sieben Enkelkinder, die noch häufig Kontakt ihrer Oma pflegen. Im letzten Sommer war eine Enkeltochter mit ihrem Freund eine Woche in Isny, um die Oma zu besuchen und das schöne Allgäu kennenzulernen. Diese Enkeltochter habe ihr zum Geburtstag einen kleinen Bären geschickt, der nun auf ihrem Bett sitzt.

Überhaupt holen sich die Enkelkinder immer wieder Rat bei ihr. „Wenn sie denken, es geht nicht mehr weiter, sage ich ihnen, dass Aufgeben keine Lösung ist“, berichtet Walleter: „Und dann geht es auch weiter.“ Es sei wichtig im Leben, sich Ziele zu setzen und daran festzuhalten, sagt sie. So sei aus jedem Enkelkind auch etwas geworden, ist sie überzeugt.

Dass sie in Isny gelandet sei, liege an ihrem Sohn, sagt Helga Walleter. Der arbeite als Ingenieur und sei sogar manchmal im AHZ tätig. Die Schwiegertochter hat in dem Seniorenheim sogar eine feste Arbeitsstelle als Pflegekraft. Mehr Glück könne man im Alter gar nicht haben, als einen Teil der Familie so nah bei sich zu haben.