Die Saison der Feierabendmärkte in Isny ist am vergangenen Freitag mit „Amore, Asti, Antipasti“ zu Ende gegangen. „Es war ein krönender Abschluss. Wir sind auf alle Fälle zufrieden“, lautet die Bilanz von Milena Fink vom Büro für Stadtmarketing nach sieben Märkten in den zurückliegenden zwei Monaten.

Die Feierabendmärkte am Freitag gehören seit ihrer Einführung im Jahr 2020 zum festen Inventar in Isny. Wenn der Sommer in die Stadt einzieht, werden die gelben Schirme aufgestellt und gemütlich das Wochenende eingeläutet. Weil diese kulinarischen und musikalischen Treffen weiterhin auf ungebrochenen Zuspruch treffen, startete auch in diesem Jahr eine siebenteilige Reihe.

Markt an verschiedenen Plätzen

Der Auftakt war dabei ein ganz besonderer: „Jubel, Trubel, Marktgeschichten“ hieß es am Freitag, 21. Juli, auf dem gerade frisch eröffneten Marktplatz. Die gelb–weißen Fähnchen, die sternförmig von einer zentral aufgestellten Fahnenstange, über den Platz wehten, sorgten dabei für eine prächtige Stimmung — auch bei der ansonsten ziemlich betonlastigen Einweihung der neuen guten Stube Isnys zwei Tage zuvor.

Auf dem Marktplatz blieben die Feierabendmärkte aber nicht. Wie gewohnt, wurden auch andere Plätze bespielt, damit sich die gesamte Innenstadt mitgenommen fühlt. Auf dem Viehmarkt hinter dem Irish Pub machte der Markt zweimal Station, einmal am Kornmarkt mitten in der Wassertorstraße, noch zweimal auf dem Marktplatz (einer als Ersatz für einen ursprünglich im Kurpark geplanten Termin) — und schließlich am Roßmarkt in der Espantorstraße. „Das Konzept stimmt“, sagte Fink zur weiterhin gelebten Ursprungsidee, den Markt an verschiedenen Orten stattfinden zu lassen.

Verlängerung der Saison

Am Roßmarkt ging die Saison am vergangenen Freitag in eine anfangs nicht geplante Verlängerung. Weil die Wettervorhersage für Freitag, 4. August, miserabel gewesen war, war der Termin abgesagt und einfach hinten an die bereits feststehende Saison gehängt worden. „Es hat uns gefreut, dass wir das nachholen konnten“, blickte Fink zurück. So hieß es in einem recht überschaubaren Rahmen dann „Amore, Asti, Antipast“ — für die italienischen Momente im Leben. Das Wetter spielte prächtig mit und machte nicht nur die Veranstalter und Beschicker froh.

„Es macht Spaß“, freute sich Milena Fink nicht nur ganz persönlich über die erneut gute Feierabendmarktsaison. Die Rückmeldungen von Besuchern und Beschickern seien insgesamt ebenfalls sehr positiv. Deshalb sei es auch sehr wahrscheinlich, dass auch im kommenden Jahr solche Märkte in Isny angeboten werden. „Sie gehören in den Veranstaltungskalender und sind da nicht wegzudenken“, verdeutlichte Fink. Nicht zuletzt, weil die Idee perfekt zur Marktstadt Isny passe.