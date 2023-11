Mit dem Trio Australasia ins neue Jahr starten

Unter dem Motto „Alle Menschen werden Brüder“ laden Alisa und Florian Heutmann am Sonntag, 31. Dezember, zu einer glanzvollen Silvestergala im Isnyer Kurhaus ein. Das renommierte Trio Australasia, bestehend aus den Musikerinnen Ann Blackburn (Oboe), Rosemary Barnes (Klavier) und Alisa Heutmann (Querflöte), verspricht einen festlichen Start ins neue Jahr.

Das Trio Australasia, seit 2012 aktiv, entstand auf den Weiten des Pazifischen Ozeans an Bord des Kreuzfahrtschiffes Saga Ruby. Die Künstlerinnen, allesamt auf der Südhalbkugel geboren, haben sich auf außergewöhnliche Weise zusammengefunden. Alisa Heutmann, mit Abschlüssen von Musikhochschulen in Neuseeland, Freiburg und den USA, spielt die Querflöte und ist unter anderem an der Musikschule West Allgäu tätig. Zudem dirigiert sie die Musikkapellen Rogenzell und Gestratz sowie die Jugendkapelle Argental. Ann Blackburn, Absolventin der Australian National University in Canberra, beherrscht die Oboe und bringt Erfahrung aus renommierten Orchestern wie dem Melbourne Symphony Orchestra mit. Die Pianistin Rosemary Barnes, mit dem MNZM für Verdienste um die Musik ausgezeichnet, komplettiert das Trio mit beeindruckendem Können und langjähriger Erfahrung.

Das musikalische Zusammenspiel des Trios umfasst ein breites Repertoire klassischer Melodien, darunter Werke von Johann Strauss, Bedrich Smetana, Frédéric Chopin, Vincenzo Bellini, Antonin Dvorak und Ludwig von Beethoven mit der „Ode an die Freude“. Die Gala startet um 19 Uhr und endet um 21 Uhr.

Florian Heutmann, der Veranstalter, wird neben einer Bar mit einer breiten Auswahl an Weinen und Cocktails auch kleine Speisen in Gläsern sowie eine bunte Vielfalt an Canapés präsentieren. Der Kartenvorverkauf hat begonnen und Tickets können unter www.reservix.de reserviert werden. Es stehen drei verschiedene Kategorien für die 430 Sitzplätze zur Verfügung. Die Tickets sind ab 16,50 Euro erhältlich und können unter anderem in der Touristinfo im Hallgebäude abgeholt werden.