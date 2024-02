Architekt, Musiker, Maler - der Isnyer Franz Kellner ist ein Multitalent oder auch ein „Tausendsassa“, wie ihn Bürgermeister Rainer Magenreuter an seinem 90. Geburtstag bezeichnet. In seiner Gartenlaube zeigt sich Kellner, der einst den Plan für den Aussichtsturm auf dem Schwarzen Grat entwarf, an seinem Jubeltag als rastloser Kreativer.

Wenn der Bürgermeister eingeladen wird, um einem 90-Jährigen zum runden Geburtstag zu gratulieren und die Glückwünsche des Ministerpräsidenten und der Stadt Isny sowie einen Blumenstrauß vorbeibringt, dann wird es sich normalerweise sogleich gemütlich gemacht am Tisch, um bei Kaffee und Kuchen in Erinnerungen zu schwelgen. Bei Franz Kellner kommt es am Mittwoch zwar zwischenzeitlich auch zu so einem Moment, doch drumherum darf sich Rainer Magenreuter davon überzeugen, dass er zu Besuch ist bei einem Mann, der noch immer unermüdlich arbeitet und dessen Kopf weiter nur so vor Ideen sprüht.

Das Los eines Selbstständigen

Franz Kellner hat es sich alles andere als bequem gemacht, auch nicht im hohen Alter. Immer noch arbeitet er als Architekt, gerade laufen unter anderem Projekte in Fischen bei Oberstdorf und in Eisenharz. An den dauerhaften Rückzug in einem bequemen Sessel, scheint er ganz und gar nicht zu denken. Das liegt einerseits daran, dass Kellner die Aktivität liebt. In seinem Arbeitszimmer stapeln sich die Unterlagen, liegen überall Pläne herum, hängen die Wände voller Werkzeug und Geigen. Er ist, so der unmissverständliche Eindruck, noch immer mittendrin. So war es schon sein ganzes Leben lang. Einen anderen Grund nennt er fast beiläufig:

Ich habe mein ganzes Leben gezittert um jedes Brot. Franz Kellner

Das harte Los eines Selbstständigen.

In Böhmen aufgewachsen, die Naziherrschaft als Kind erlebt, mit seiner ganzen Familie vertrieben, nach Deutschland gekommen und über verschiedene Stationen Anfang der 50er-Jahre in Isny gelandet - so beschreibt Kellner seine ersten knapp zwei Lebensjahrzehnte. Im Allgäu nimmt er als junger Mann sein Schicksal endgültig selbst in die Hand. Von seiner Maurerlehre profitierend, baut er eigenhändig das Elternhaus.

Es folgt ein Architekturstudium, aus dem heraus die Hauptbeschäftigung seines Lebens entsteht. Ein großes, bis heute die Landschaft prägendes Gebäude, das nach seinen Plänen gebaut wird, ist der Aussichtsturm auf dem Schwarzen Grat. Eine andere große Idee, Kellners ganz eigener Entwurf für ein neues Stadttor, scheiterte dagegen vor etwas mehr als zehn Jahren. Er fand kein Gehör, durfte die Pläne nicht einmal öffentlich vorstellen. Auch ein letzter Vorstoß, zum zehnten Jahrestag des Bürgerentscheids gegen das Zumthor, verpuffte.

Nachts wird gemalt und gesungen

Die ganze Gartenlaube, die er sich hinter seinem früheren Elternhaus gebaut hat, ist voll von Kellners Geschichte. Modelle stehen herum, Zeichnungen auf Tischen, zwischen Küche und Esstisch ein Klavier. Als er mit Magenreuter daran vorbeiläuft, hält er inne, setzt sich und spielt ein paar Takte. Die Geigen erzählen seine zweite Leidenschaft - er hat sie alle selbst gebaut.

Ein Freund aus Konstanz brachte es ihm bei. Viele Auftragsarbeiten hat er in diesem Bereich erledigt. Dazu die Malerei, mit der er schon oft die Nachtstunden verbrachte. In meditativer Stimmung, um etwas Abstand von den Eindrücken des Lebens zu bekommen. Er singe dann auch gerne, sagt Franz Kellner. Inzwischen aber nur noch für sich. Früher hat er auch im Chor gesungen. Aber die ständigen Proben, das wolle er nicht mehr.

Wichtig ist ihm, dass er als 90-Jähriger mit seiner Lebensart ein Beispiel gibt. Aktiviert sein sei wichtig, mutig sein, bereit, immer wieder dazuzulernen. Er bleibt in Bewegung. Nicht nur im Kopf Jeden Tag fahre er eine Stunde Rad. Das halte fit. Zwei Ehen, fünf Kinder, neun Enkel - Familie ist für Franz Kellner sehr wichtig. Jetzt, im hohen Alter, gibt er sie als seine „Haupt-Rest-Lebens-Aufgabe“ an. Gemeinsam soll am Samstag groß der runde Geburtstag gefeiert werden.