„Miss Holocaust Survivor“ in Isny

Die Isnyer Programmkino-Reihe Filmreif präsentiert in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Isny-Andrychów am Dienstag, 23. Januar, im Neuen Ringtheater den Dokumentarfilm „Miss Holocaust Survivor“, der sich aus ganz unerwarteter Perspektive mit dem Holocaust beschäftigt. Beginn ist um 20 Uhr.

Am 27. Januar 1945 wurde das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Streitkräften, der Roten Armee, befreit. Allein dort hatte das NS-Regime etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet, die allermeisten, etwa 90 Prozent, waren Juden. Der 27. Januar ist deshalb heute in Deutschland verankert als der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“.

Die Stadt Isny pflegt seit 1997 eine offizielle Städtepartnerschaft mit dem polnischen Andrychów nahe Auschwitz-Birkenau. Vor vier Jahrzehnten zeichnete dort der Isnyer Architekt Helmut Morlok verantwortlich für Planung und Bau der „Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz“ und konnte so den ersten Anstoß zu dieser besonderen deutsch-polnischen Freundschaft geben. Der Partnerschaftsverein Isny-Andrychów pflegt bis heute die Beziehungen der beiden Städte und möchte besonders auch zum 27. Januar das Gedenken an die Geschichte wachhalten, heißt es in einer Pressemeldung des Kultzurforums Isny.