Mischung aus Klassik und symphonischer Blasmusik

Im Kurhaus Isny spielen am Samstag, 23. September, ein Streichquartett aus Solistinnen des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zusammen mit der Bürgerkapelle Lana aus Südtirol. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil der von Christian Segmehl im Jahr 2020 initiierten Reihe Allgäu–Konzerte. Tickets für den Konzertabend sind bei der Osiander Buchhandlung Leutkirch, im Bioladen Allgäuerin Isny und online unter www.AllgaeuKonzerte.de erhältlich.

Die Mischung aus Klassik mit Streichern und symphonischer Blasmusik ist laut Ankündigung des Veranstalters Motto dieses Abends. Segmehl wird mit beiden Ensembles ein Solostück präsentieren. Das Höchststufenblasorchester aus Südtirol bestreitet seit mehr als 50 Jahren Konzerte im Kursaal in Meran und präsentiert mit 65 Musikanten an diesem Abend konzertante symphonische Blasmusik. Das gastierende Streichquartett wird durch den Isnyer Kirchenmusiker Christian Schmid am Klavier und den Kontrabassisten Song Choi erweitert.