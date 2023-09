Wenn im Sommer der politische Betrieb in Stuttgart ruht und die Türen zum Plenarsaal verschlossen bleiben, begeben sich Politiker gerne auf Tour durchs Land. Auch Winfried Kretschmann ist gerade unterwegs.

Am Donnerstag nahm sich der Ministerpräsident eine ganze Reihe bürgerschaftlicher Projekte vor — am Ende eines langen Tages verbrachte er auch zwei Stunden auf Isnyer Gemarkung. Zunächst spazierte er mit Bürgern zum Herbisweiher, danach wurde ihm das Renaturierungsprojekt des Rotary Clubs Wangen–Isny–Leutkirch im Schwandener Moos vorgestellt.

Als die Fahrzeugkolonne mit Stuttgarter Kennzeichen am späten Donnerstagnachmittag auf den Wanderparkplatz am Herbisweiher rollte, war der Ministerpräsident gleichzeitig zu spät und zu früh dran. Im Laufe des Tages hatte sich der angepeilte Zeitplan so verzögert, dass die beiden Programmpunkte in Isny kurzerhand getauscht worden waren.

Losgehen sollte es mit dem eigentlich als zweiten Teil geplanten Spaziergang zum Herbisweiher. So kam es dann zwar auch, aber der hohe Besuch aus Stuttgart war dann plötzlich doch ein paar Minuten früher da — und es ergab sich eine im Protokoll nur selten entstehende Lücke.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Isny

Die Isnyer Stadtverwaltung reagierte schnell und streute den Eintrag Kretschmanns ins Goldene Buch der Stadt auf einem einfachen Feldweg ein. Zudem bekam Bürgermeister Rainer Magenreuter die Gelegenheit, den Ministerpräsidenten und die interessierten Bürger auf den neuesten Stand der Stadtentwicklung zu bringen.

Ganz vorne musste Magenreuter dabei nicht beginnen, schließlich hat er Kretschmann, der gerne Urlaub im Allgäu macht, schon einmal ganz geheim und unerkannt eine Stadtführung durch Isny gegeben. Der Bürgermeister erzählte dem Landesvater etwa, dass am Marktplatz und im Schulzentrum in diesen Tagen große Projekte abgeschlossen worden sind.

Landschaftsarchitekt Erhard Bolender (in der Bildmitte) erklärt Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bürgermeister Rainer Magenreuter die Renaturierungsmaßnahmen des Rotary Clubs Wangen-Isny-Leutkirch im Schwandener Moos. (Foto: Liane Menz )

Als Willkommensgeschenke überreichte er einerseits einen schwarz–weißen Regenschirm im Otl–Aicher–Design und einen Isnyer Güldiner für den nächsten Besuch in der Allgäustadt. „Da geht was ab“, lobte Kretschmann die Entwicklung Isnys.

Mit Landschaftsarchitekt Erhard Bolender an der Spitze ging es für den Ministerpräsidenten in Richtung Herbisweiher. Unterwegs kam der 75–Jährige mit den Bürgern, die sich für den gemeinsamen Spaziergang angemeldet hatten, ins Gespräch. Mitten im Wald brachte Stadtförster Johannes Merta dem Ministerpräsidenten nahe, welche Herausforderungen es gerade gibt und wie sehr der Klimawandel die Lage verändert.

Am Herbisweiher angekommen, übernahm kurzzeitig Michael Fick, Leiter des zuständigen Forstbetriebs von Waldburg–Zeil. Danach war Landschaftsarchitekt Bolender dran und erläuterte Kretschmann, verbunden mit einem kurzen Gang auf den ins Wasser hineinragenden Steg, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgehende Geschichte und die Gegenwart des Herbisweihers.

Erstaunt über den Aufwand

Nach einem kurzen Transfer war der letzte Stopp des Tages, das Schwandener Moos, erreicht, wo der Rotary Club Wangen–Isny–Leutkirch schon auf Kretschmann wartete. Die Mitglieder um den für den Südwesten zuständigen Gerhard Wischmann erläuterten dem Gast aus Stuttgart, was hier in den vergangenen zwei Jahren entstanden ist.

Mit Spendengeldern, die Wischmann und Co. bei zahlreichen Rotary Clubs im Land gesammelt hatten, wurde das Moos renaturiert. Ziel der Rotarier ist es, die natürlichen Funktionen des Hochmoores als Wasser– und Kohlendioxidspeicher wieder herzustellen und den Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen zu sichern.

Auf einem innerhalb des Projekts errichteten Steg ging es für den Ministerpräsidenten zu einer Plattform aus Holz, von der aus er die Maßnahmen der Rotarier gut überblicken konnte. Weil Kretschmann darauf verzichtete, direkt ins Moor zu gehen, blieben die Gummistiefel, die einer seiner Mitarbeiter in einer Tüte mit sich führte, ungenutzt.

Doch auch ohne diesen direkten Kontakt bekam er einen intensiven Eindruck davon, was hier entstanden ist. „Ich bin erstaunt über den Aufwand“, entfuhr es Kretschmann an einer Stelle. Das Lob hörten die Rotarier, die bei dem Projekt große Unterstützung von Bolender erfahren hatten, natürlich gern.

Lob für die Allgäuer Landschaft

Ganz kurz holte Kretschmann gegen Ende doch noch die aktuelle Politik in Stuttgart ein, als das Gespräch auf die immer stärker wachsende Bürokratie kam und die Hindernisse, die damit verbunden sind. „Es braucht einen kulturellen Wandel“, zeigte er sich offen für einfachere Verfahren und unkompliziertere Abläufe.

Das kam gut an — wie überhaupt der ganze Besuch, der zwei Stunden lang in sehr entspannter Atmosphäre ablief. Kurz vor der Abfahrt auf seine Verbundenheit mit der Region angesprochen, zeigte sich Kretschmann glücklich und zufrieden mit den jüngsten Eindrücken: „Das Allgäu hat eine Landschaft, die es nur im Allgäu gibt. Es ist einfach eine tolle Gegend.“