Der Messerstecher vom Isnyer Kurpark muss für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Wie das Landgericht Ravensburg am Montag mitteilte, sei der angeklagte Tunesier am vergangenen Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Wie das Landgericht weiter mitteilte, ist der vermeintlich minderjährige Täter sechs Jahre älter als bisher angenommen.

Diese Tat hat die Menschen in Isny und der Region in helle Aufregung versetzt und noch lange beschäftigt: Am helllichten Tag wurde Ende Mai ein 25-Jähriger am Kneippbad im Kurpark niedergestochen und schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde aber wenige Tage später gefasst.

Mann hatte sich als Jugendlicher ausgegeben

Damals gingen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen 16-Jährigen aus Tunesien handelte, der zu diesem Zeitpunkt als unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber im Stephanuswerk untergebracht war. Als schließlich Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben wurde, setzte das Landgericht die Verhandlung deshalb nicht öffentlich an.

Am vergangenen Donnerstag wurde nach sieben Verhandlungstagen unter dem Vorsitz von Richter Franz Bernhard das Urteil gesprochen - gegen „einen heute 23-jährigen, tunesischen Staatsangehörigen“, wie es in der Mitteilung des Landgerichts hieß. Der im Jahre 2022 ins Bundesgebiet eingereiste Angeklagte habe gegenüber zuständigen Behörden - auch im Strafverfahren - behauptet, zum Tatzeitpunkt am 31. Mai 2023 erst 16 Jahre alt gewesen zu sein. Diese Behauptung habe sich in der Hauptverhandlung nicht bestätigt.

Körperverletzung nicht versuchter Totschlag

Vielmehr habe die zweite Große Strafkammer festgestellt, „dass der erwachsene Angeklagte bei Tatbegehung sechs Jahre älter war“. Das Gericht habe hierbei auf Auskünfte anderer Ermittlungsbehörden sowie auf Erkenntnisse eines rechtsmedizinischen Altersbestimmungsgutachtens zurückgegriffen. Infolgedessen habe die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Erwachsenenstrafrecht angewendet und den Angeklagten zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt

Entgegen der Anklage des versuchten Totschlags verurteilte das Landgericht den Tunesier wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Kammer geht von folgendem Tatablauf aus: „Der Angeklagte attackierte demnach am 31. Mai 2023 im Kurpark in Isny während eines Sommerabendkonzerts ohne rechtfertigenden Grund eine dort am Grabenweiher verweilende Jugendgruppe. Dabei griff er ein Opfer zunächst mit einem Pfefferspray und anschließend mit einem Messer an.

Einen Messerstich setzte er in den Unterbauch des Geschädigten und einen weiteren Stich in den Oberkörper. Schließlich sah der Angeklagte von weiteren Stichen freiwillig ab und flüchtete. Das schwer verletzte Tatopfer wurde umgehend ins Krankenhaus verbracht, wodurch lebensrettende Maßnahmen durch eine Notoperation ermöglicht wurden. Durch seinen Pfeffersprayeinsatz verletzte der Angeklagte überdies drei weitere Personen, die Augenreizungen erlitten.“

Wie das Landgericht abschließende mitteilte, sei Urteil noch nicht rechtskräftig.