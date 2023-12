Medizinisches Versorgungszentrum in Isny kürzt Öffnungszeiten

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Isny reduziert Öffnungszeiten und Leistungen. Wie die Oberschwabenklinik (OSK) in dieser Woche per Brief an Ärzte und Betriebe mitteilte, werde es zum Jahreswechsel entsprechende Veränderungen geben.

Sowohl die Leistungen als auch die Öffnungszeiten des MVZ werden demnach ab 1. Januar 2024 reduziert. Bisher ist dort von Montag bis Freitag täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach dem Jahreswechsel ist nach Angaben der OSK nur noch Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet, am Mittwoch bleibt das MVZ geschlossen.

Bader geht in den Ruhestand

Zudem werde laut dem Brief, der an etwa 50 niedergelassene Ärzte und Betriebe in Isny ging, die sogenannte BG-Zulassung „nicht mehr in vollem Umfang angeboten“. Das heißt, dass die chirurgische Abteilung im MVZ nur noch eingeschränkt „eine Erstversorgung von Arbeitsunfällen“ anbieten könne - nämlich solche „mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für maximal einen Tag“. Diese Leistung könne weiterhin während der Öffnungszeiten angeboten werden, ansonsten verweist die OSK auf die niedergelassenen Ärzte, die diese Behandlung ebenfalls anbieten dürften. „Kontrollen und Weiterbehandlungen von Arbeitsunfällen“ sei künftig aber nicht mehr möglich, heißt es weiter.

Eine schriftliche Anfrage von Schwäbische.de zu dem Brief beantwortete Ulrich Hornstein, Geschäftsführer der MVZ-Gesellschaften der OSK, am frühen Freitagnachmittag. Demnach werde es zum Jahresende an entscheidender Stelle einen Wechsel im MVZ in Isny geben.

Richard Bader, langjähriger Arzt und Chirurg dort, werde zum 31. Dezember 2023 in den Ruhestand gehen. Neu werde mit Wolfgang Schmid ein erfahrener Allgemeinchirurg ab dem 1. Januar 2024 tätig werden. Neben ihm würden unverändert die Unfallchirurgen und Orthopäden Andreas Halder und Clemens Abel in der chirurgischen Versorgung arbeiten.

Verweis auf Angebot in Wangen

Die bisher von Bader geleisteten Zeiten für die Behandlung, Kontrolle und Weiterbehandlung von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen könnten „in der neuen personellen Besetzung in Isny vorläufig nicht abgedeckt werden“, heißt es in der Stellungnahme. Die Erstversorgung von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen sei im MVZ Isny weiterhin möglich. Die Weiterbehandlung nach der Erstversorgung könne dort aber nicht mehr geleistet werden, sondern müsse in Wangen erfolgen. Rund um die Uhr sei dies unverändert im dortigen Westallgäu-Klinikum möglich, erklärt Hornstein.

In Isny machte der OSK-Brief am Montag die Runde und erreichte am Abend die Politik. In der laufenden Gemeinderatssitzung wurde Bürgermeister Rainer Magenreuter auf das Schreiben angesprochen und gefragt, wie er es bewerte. Da Magenreuter es zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, kündigte er an, sich so schnell wie möglich kundig zu machen.

Zwischenzeitlich habe er mit OSK-Geschäftsführer Franz Huber telefoniert, sagte der Bürgermeister am Freitagvormittag. Dieser habe ihm am Donnerstagabend die Gründe für die Veränderungen im MVZ erläutert. „Da ist keiner glücklich darüber“, sagt Magenreuter angesichts reduzierter Öffnungszeiten und Leistungen. Es müsse klares Ziel sein, baldmöglichst „diese Leistung hier wieder anzubieten“.

Auf die Frage, ob die Oberschwabenklinik das MVZ in Isny absehbar schließen könnte, antwortete Magenreuter: „Ich hoffe nicht.“ Hornstein erklärte: