Isny verliert sein einziges großes Schnellrestaurant: Die McDonalds-Filiale in der Lindauer Straße schließt Ende November. Das bestätigte eine Mitarbeiterin des Franchisenehmers Andreas Fehr der „Schwäbischen Zeitung“ auf Nachfrage.

Vor Ort war es schon länger ein offenes Geheimnis, bis zur offiziellen Bestätigung hat es allerdings etwas gedauert. Die erste Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ an McDonalds, ob denn die Filiale in Isny tatsächlich schließen werde, blieben zwar nicht unbeantwortet, zunächst aber fiel die Reaktion zurückhaltend aus. „Die Ihnen zugetragenen Gerüchte können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Uns liegen derzeit keine Informationen über eine Schließung des angefragten Restaurants vor. Gerne können sie sich aber in einigen Wochen erneut mit uns in Verbindung setzen. Dann können wir gegebenenfalls mehr zu Ihrer Anfrage sagen“, war noch in der vergangenen Woche das Statement der Pressestelle von McDonalds Deutschland.

Vorher Tankstelle und Autohaus

Was die Wörter „derzeit“ und „in einigen Wochen“ in der noch wenige konkreten Antwort aber zumindest vermuten ließen, bestätigte auf zweimalige Nachfrage immerhin eine Verwaltungsmitarbeiterin der McDonalds Restaurants von Andreas Fehr, der mehr als ein Dutzend Filialen im Allgäu, in Oberschwaben und am Bodensee betreibt.

Das McDonald’s Restaurant Isny schließt zum 29.11.2023, hieß es Anfang dieser Woche kurz und knapp in einer Mail.

Darüber hinaus gab es keine Informationen ‐ etwa zu den Gründen der Schließung oder zur Zukunft der Mitarbeiter.

So bleibt für den Moment einzig der kurze Blick zurück: Bauabnahme für das Schnellrestaurant in der Lindauer Straße war nach Angaben der Stadtverwaltung im September 2000. Zuvor waren dort eine Tankstelle und ein Autohaus betrieben worden.