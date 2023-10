Der Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger will Bürgermeister in Altusried werden. Das teilten die dortigen Gemeinderatsfraktionen von CSU und Freien Wählern am Dienstag mit. Die beiden Fraktionen erklärten, dass sie den 41-jährigen Boneberger bei seiner Kandidatur unterstützen wollten.

Nötig wird in Altusried eine Wahl, weil der aktuelle Amtsträger Joachim Konrad für die CSU am vergangenen Sonntag in den bayerischen Landtag gewählt worden ist. Seine Amtszeit endet mit der Vereidigung als Landtagsmitglied, die voraussichtlich am 30. Oktober stattfindet. Danach soll die zweite Bürgermeisterin Eva Wirthensohn (FW) die Geschäfte im Rathaus übernehmen. Einen neuen Bürgermeister wählen die Altusrieder laut „Allgäuer Zeitung“ voraussichtlich im Januar.

Gegen Kandidatur in Isny entschieden

Der gebürtige Isnyer Boneberger ist seit 2019 als Ortsvorsteher für Rohrdorf verantwortlich. Im Hauptberuf arbeitet der Betriebswirt als Offizier und Logistiker bei der Bundeswehr. In den vergangenen Monaten wurden ihm auch Ambitionen auf das Bürgermeisteramt in Isny ‐ dort wird Mitte November gewählt ‐ nachgesagt, letztlich entschied er sich aber gegen eine Kandidatur gegen den erneut antretenden Amtsinhaber Rainer Magenreuter.

Die Nominierung Boneberger als gemeinsamer Kandidat für das Bürgermeisteramt in Altusried sei schnell erfolgt und habe sich breiter Zustimmung erfreut, heißt es in der Mitteilung von CSU und FW weiter. Er sehe sich „als engagierten Politiker, der Altusried in eine vielversprechende Zukunft führen möchte“, wird Boneberger zitiert. Ein besonderer Fokus liege auf der Weiterentwicklung von Altusried als Feriendestination, wobei Umweltschutz und die Erhaltung der Lebensqualität für die Bürger höchste Priorität hätten. Sein Wahlkampfslogan lautet: „Zusammen für eine gute Zukunft.“