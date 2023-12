Der Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger hat allerbeste Chancen, am 28. Januar zum neuen Bürgermeister von Altusried gewählt zu werden. Denn seit Donnerstagabend steht fest: Der von CSU und Freien Wählern unterstützte 41-jährige Boneberger ist der einzige Kandidat.

Bis Max Boneberger die Gewissheit hatte, dass er im Rennen um das Bürgermeisteramt in Altusried ohne Gegenkandidat bleibt, musste er in die Verlängerung gehen. Eigentlich war das Ende der Bewerbungsfrist schon am Donnerstagabend in der vergangenen Woche erreicht. Doch weil das bayerische Wahlrecht vorschreibt, dass sich die Frist automatisch um eine Woche verlängert, wenn es bis zum regulären Termin nur einen Kandidaten gibt, dauerte das Warten für Boneberger weitere sieben Tage. Es passierte aber nichts mehr. Niemand außer dem Rohrdorfer Ortsvorsteher bewarb sich für das Amt, das durch den Abschied von Joachim Konrad in den Landtag nach München frei geworden ist.

Von CSU und Freien Wählern unterstützt

Am Donnerstagabend durfte sich Max Boneberger somit zum ersten Mal so richtig darauf freuen, bald eine neue Aufgabe anzutreten. Natürlich muss er am Sonntag, 28. Januar, zunächst gewählt werden. Davon ist jetzt aber stark auszugehen. Zumal Boneberger wichtige Unterstützer hat. „Das hat mich beeindruckt“, sagt der Rohrdorfer Ortsvorsteher, wenn er darauf zurückblickt, dass CSU und Freie Wähler, die sich zum Zeitpunkt des ersten Kontakts mit ihm im Sommer eigentlich noch im Konkurrenzkampf um Sitze im bayerischen Landtag befanden, gemeinsame Sache machten und ihm ihre Unterstützung zusicherten.

Zuvor war er erst zu einem Kennenlerngespräch eingeladen worden, dem weitere Treffen folgten. Er sei natürlich nicht der einzige gewesen, mit dem sich Vertreter von CSU und Freien Wählern getroffen hätten, sagt Boneberger. Die Suche nach einem möglichen Kandidaten für den Bürgermeisterposten in Altusried war notwendig, weil sich Amtsinhaber Joachim Konrad bei der Landtagswahl um ein Mandat im bayerischen Landtag bewarb. Weil aber bis zur Wahl natürlich niemand wusste, ob eine Neuwahl überhaupt notwendig sein würde, fanden die Gespräche mit Boneberger geheim und im kleinen Kreis statt. Nichts davon sollte an die Öffentlichkeit geraten, bevor nicht die Wahl am 8. Oktober über die Bühne gegangen wäre und ein Endergebnis feststünde.

Gegen Kandidatur in Isny entschieden

An jenem Sonntagabend im Oktober habe er die Zwischenergebnisse und die Entwicklung in den jeweiligen Wahllokalen intensiv verfolgt, erinnert sich Boneberger. Als das Endergebnis dann am späten Abend feststand, war auch klar, dass Konrad gewählt ist und der Rohrdorfer Ortsvorsteher für Montagabend einen Termin mit CSU und Freien Wählern hat. Dort wurde endgültig vereinbart, dass diese ihn gemeinsam zu ihrem festen Kandidaten machen wollten. Am Dienstag ging dazu eine Pressemitteilung raus, die die bis dahin ahnungslose Öffentlichkeit informierte. „Respektvoll“ und „wertschätzend“ seien die Gespräche gewesen, freut sich Boneberger, geprägt von „einer gewissen Klasse“ und „einem gewissen Niveau“. Das habe ihm „richtig imponiert“.

Ganz wichtig ist ihm zu betonen, dass der erste Kontakt in Richtung Altusried erst stattgefunden habe, als das Kapitel Bürgermeisterwahl in Isny für ihn beendet war. Schon Wochen vorher, genauer gesagt Mitte Juli, habe er Bürgermeister Rainer Magenreuter in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er nicht gegen ihn bei der Wahl am 12. November antreten werde, dazu habe er sich schriftlich allen Fraktionen im Isnyer Gemeinderat erklärt, sagt Boneberger. Damit war die Sache abgeschlossen, ohne über nächste Schritte nachzudenken. Zuvor waren viele davon ausgegangen, dass er Magenreuter herausfordern würde.

Umzug nach Altusried ist nicht geplant

Dann aber kam der erste Anruf aus Altusried und die Frage, ob er sich vorstellen könne, dort zu kandidieren, wenn Konrad nach München wechseln werde. Bonebergers Interesse war schnell geweckt - und verstärkte sich schlagartig entscheidend, als er von der festen Unterstützung der CSU und der Freien Wähler ausgehen konnte. Denn dadurch war das, was ihm zuvor noch in Isny so gefehlt hatte, gegeben: eine echte Siegchance.

„Altusried ist mit Sicherheit eine spannende Aufgabe“, sagt Boneberger über seine Eindrücke, die er bisher gesammelt hat. Natürlich seien ihm zuerst Begriffe wie die Freilichtbühne, Theater und Windkraft eingefallen. Die Marktgemeinde sei aber viel mehr und biete spannende Projekte. Gerade gehe es etwa um einen neuen Marktplatz, ein neues Rathaus und auch um einen neuen Kindergarten in Frauenzell. In den vergangenen Wochen war Boneberger verstärkt in Altusried und den dazu gehörenden Ortschaften unterwegs, um sich vorzustellen. Er habe überall eine „positive Resonanz“ auf seine Kandidatur bekommen. Es sei auch kein Problem gewesen, dass er eine „Achillesferse“ habe, sagt Boneberger. Damit meint er seine Absicht, in Rohrdorf mit seiner Familie wohnen zu bleiben, auch wen er Bürgermeister von Altusried sein werde.

Ortsvorsteher will er bis zur Kommunalwahl bleiben

Nach einer Weihnachtspause werde er im Januar in den letzten Wochen bis zur Wahl noch einmal viele Wahlkampftermine machen, kündigt Boneberger an, um sich „ins Bewusstsein zu rufen“. Sollte er Ende Januar gewählt sein, werde er aber nicht sofort alles stehen und liegen lassen, was er bisher gemacht hat. Bei der Bundeswehr in Koblenz, wo er hauptberuflich tätig ist, werde er im Februar noch seinen Geschäftsbereich ordentlich übergeben. Frühestens zum 1. März werde er dann in Altusried beginnen können, sagt Boneberger.

Den Posten als Ortsvorsteher in Rohrdorf will der 41-Jährige übrigens bis zum Schluss der regulären Amtszeit ausfüllen. „Ich habe einen Wählerauftrag“, sagt Max Boneberger. Diese Verantwortung habe er angenommen - bis zur Kommunalwahl am 9. Juni.