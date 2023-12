Markus Schmidt leidet seit seiner Geburt an einer spastischen Lähmung, die oft unkontrollierte Bewegungen mit sich bringt. Deshalb fällt häufiger unbeabsichtigt seine Brille zu Boden, erfahren die Gläser Kratzspuren.

Seine Selbstständigkeit ist dem Isnyer, der seit rund 45 Jahren im Rollstuhl sitzt und eine durchaus beeindruckende Lebensgeschichte hat, sehr wichtig. Erst im Erwachsenenalter erlernte der heute 59-Jährige aufgrund eines bis dato nicht behandelten Hörfehlers so richtig das Sprechen. Seinem Wunsch nach einer neuen PC-Lesebrille konnte die SZ-Nothilfe 2023 entsprechen – auch, weil die vorgeschlagene Finanzierung durchaus nicht alltäglich gewesen ist.

Wasserschaden kam dazwischen

„Nimm dir Zeit, glücklich zu sein“, steht in schwarzen Lettern an der Wand seiner Wohnung. Glücklich war Markus Schmidt nicht immer. Nicht in seiner Kindheit und Jugend. Und teilweise auch nicht in diesem Jahr.

„Da hatte ich einen unverschuldeten Wasserschaden“, erzählt der Isnyer. Ein Rohr in der Wand ist geplatzt, setzte die Wohnung, einschließlich Schlafzimmer und Flur unter Wasser. Die Kosten für die Sanierung übernahm zwar die Versicherung, Schmidt musste aber für die sechswöchige Renovierung und Trocknung ausziehen.

Von privaten Spendern hat er dafür Geld erhalten – und nicht alles verbraucht. Ganz ehrliche Haut, wie Schmidt es ist, gab er die „Restbestände“ bei der SZ Nothilfe an – und übernahm auch 50 weitere Euro, die er sich von seinen Sozialgeldbezügen absparte.

„Ich bin nicht scharf auf Geld, das andere erwirtschaften“, erklärt er klar und deutlich und äußert sich zu seinen Gründen, warum er sich über die Diakonie an die SZ-Nothilfe wandte: „Ich wusste nicht, wie ich die Brille finanzieren soll.“

Übers Geld wird penibel Buch geführt

Das Geld ist, auch für die mit der Krankheit verbundenen Kosten, denkbar knapp. Dennoch ist Markus Schmidt sparsam - und penibel. Erhält er von irgendjemanden Spenden, legt er sich im PC eine Akte an und kann noch Jahre später auf Heller und Pfennig nachweisen, wie und für was das Geld verwendet wurde.

„Leben heißt auch, Verantwortung zu übernehmen – und das hat mit körperlichen Einschränkungen nichts zu tun“, sagt Schmidt. Verantwortung für sich selbst trägt er seit gut 40 Jahren – auch wenn sein „Start ins Leben“ nicht ganz einfach gewesen ist.

Schmidt wurde 1964 in Biberach als drittes von sechs Kindern geboren. Schon im Alter von vier, fünf Jahren hätten ihn seine Eltern weggeben, kam er in ein Kinderheim in Welzheim, östlich von Stuttgart, beschreibt er seinen Lebensweg. „Meine leibliche Mutter sagt heute noch, dass sie fünf Kinder hat“, erzählt Schmidt über seine „Nichtexistenz“.

Zahnschmerzen waren ein Glück

Bis er 18 Jahre alt war, wurde er als geistig behindert eingestuft. Mit der Volljährigkeit ging auch sein Umzug ins Stephanuswerk einher: „Einfach, weil ich im Allgäu Verwandtschaft habe.“

Schmidts Glück waren ausgerechnet Zahnschmerzen: „Ich musste zum Zahnarzt und konnte so schlecht sprechen, dass der Zahnarzt mich nicht verstand.“ Der holte seine Frau, die Markus Schmidt heute als seine Ersatzmama bezeichnet: „Eine tolle, faszinierende Frau und so bescheiden. Sie hat mich geprägt.“

Die heute 74-Jährige war es auch, die dafür sorgte, dass Schmidt zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt kam, der schwere Hörbeeinträchtigungen feststellte und ihm Hörgeräte verordnete: „Danach habe ich geredet wie ein Buch - und alles aufgeholt.“

In der Folge machte Schmidt seinen Schulabschluss und erlernte den Beruf des Verwaltungsfachangestellten. Vor 29 Jahren zog er in eine Wohnung, lebt seither weitgehend selbstständig. Mit seinen Pflegeeltern war er auch schon in Wien oder Berlin: „Ihre Liebe zu mir kann ich nicht beschreiben. Sie ist unbezahlbar.“

Tief ins Sozialrecht eingearbeitet

Neben seinen Pflegeeltern gilt Schmidts große Liebe der klassischen Musik: „Am liebsten mag ich italienische Musik aus dem Barock.“ Die Schöpfung von Haydn und der Messiah von Händel seien sein Lebenselixier, sagt Schmidt, der einen festen Glauben hat, dem aber auch der Schelm nicht fremd ist: „Neben der Musik habe ich aber auch viel Blödsinn im Kopf.“

Doch nicht nur das. Über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahre hat sich Markus Schmidt tief ins Sozialrecht eingearbeitet - und teilt sein Wissen dabei auch gerne mit anderen Menschen mit Handicap. „Paragraphen sind wie Gummibälle“, erklärt er schmunzelnd - und gleich darauf: „Ich bin kein bequemer Mensch.“

Einfach, weil es ihn stört, dass Menschen mit fehlerhaften Körperfunktionen vielfach für alles streiten müssen - auch für entsprechende Hilfsmittel, die die Mangelfunktion ausgleichen.

Schmidt spendet gelegentlich selbst

Gleichzeitig ist Markus Schmidt aber keiner, der das Anspruchsdenken anderer gut heißt oder die Hand nur offenhält: „Wer Teil der Gesellschaft sein möchte, muss auch wieder etwas zurückgeben.“ Auch er spende beispielsweise - im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Teil der Gesellschaft will und wird der Isnyer auch in einer Woche, an Silvester, wieder sein, wenn er dorthin zurückkehrt, wo er dieses Jahr schon sechs Wochen verbracht hat: im Isnyer „Bären“: „Dort sind Rollstuhlfahrer willkommen und auch Menschen mit Handicap werden angenommen wie sie sind.“ Für Markus Schmidt wird Silvester in diesem Fall wieder eines werden: Zeit, um glücklich zu sein.

So arbeitet die SZ-Nothilfe

Der gemeinnützige Verein SZ-Nothilfe ist 1997 auf Initiative der Redaktion der Schwäbischen Zeitung Ravensburg gegründet worden. Ziel war es und ist es noch, Menschen in Not im Landkreis Ravensburg unbürokratisch zu helfen. Das ist nur dank der Spenderinnen und Spender möglich, die den Verein finanziell unterstützen. Die Entscheidungen hierzu fällt ein Kreis von 25 aktiven und ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern in den beiden Regionalgruppen Schussental und Allgäu.

Seit Bestehen des Vereins hat sich die SZ-Nothilfe mit rund 8000 Fällen beschäftigt. Agiert wird in den Regionalgruppen eigenständig. Zusammengesetzt sind diese Gruppen mit Menschen unterschiedlichen Alters, die vielerlei Berufe und damit auch Kompetenzen mit sich bringen.

Die Regionalgruppen, die als ein Verein mit einer gemeinsamen Satzung arbeiten, konnten in den 26 Jahren seit Bestehen der SZ-Nothilfe rund 2,6 Millionen Euro sammeln und das Geld für die Linderung vieler Notlagen verwenden.

Welche Rechnungen übernommen werden

In monatlichen Sitzungen werden die Anträge, die vordergründig über Beratungsstellen, Caritas, Diakonie, Kirchen oder auch Ämter an die SZ-Nothilfe herangetragen werden, sorgfältig beraten und diskutiert. Im Regelfall wird nur eine einmalige Hilfe gewährt, Bargeld nicht an Hilfesuchende direkt ausbezahlt.

Dabei sind die Zwecke der Hilfe sehr facettenreich und reichen von der Übernahme von Stromrechnungen oder Wohnungskautionen über Waschmaschinen bis hin - wie im Fall von Markus Schmidt - zu einer Brille. In Einzelfällen werden auch zweckgebundene Aktionen ins Leben gerufen.

Um auch den Spendern gerecht zu werden, übernimmt die SZ-Nothilfe üblicherweise tatsächlich anfallende Kosten oder offenstehende Rechnungen. So kann verhindert werden, dass Geld anderweitig als im Sinne der Antrag stellenden Organisationen und der Entscheidung des Gremiums verwendet wird. 2023 hat sich die Regionalgruppe Allgäu mit 48 Fällen beschäftigt und im gesamten Altkreis Wangen rund 30.000 Euro an Hilfsbedürftige weitergereicht.

