In den kommenden Monaten wird in Isny getestet, wie sich ein zur Fußgängerzone umgewidmeter Marktplatz auf die Innenstadt auswirkt. Darauf hat sich der Gemeinderat am Montagabend mit großer Mehrheit festgelegt. Gut möglich, dass damit schon ein Dauerzustand eingeläutet wird.

Eigentlich war sich die Steuerungsgruppe „Marktplatz“ in ihrer Sitzung Ende Juni einig gewesen. Vertreter der Stadtverwaltung, von Isny Aktiv, des Planungsbüros CIMA und aller vier Fraktionen im Gemeinderat wollten in zwei Testphasen überprüfen, ob es besser ist, den Marktplatz für aus Richtung Bergtorstraße kommenden Einbahnverkehr geöffnet zu lassen oder lieber eine Fußgängerzone aus dem Herz der Stadt zu machen.

So stand es eigentlich in der von Bürgermeister Rainer Magenreuter ausgearbeiteten Vorlage für die öffentliche Gemeinderatssitzung am Montagabend. Eigentlich. Denn im Laufe der Sitzung kippte dieser Vorschlag nach längerer Diskussion wieder. Wenn auch nicht entscheidend.

Grüne drängen auf verkehrsfreien Platz

Denn je länger die Debatte nach Magenreuters Einführung ging, desto vielfältiger wurden die Vorschläge. Kreuz und quer durch alle Fraktionen kamen Beiträge, die vom sofortigen Ausschluss des Verkehrs bis zu dem Vorschlag reichten, der in der Steuerungsgruppe ausgearbeitet worden war. Es ging recht wild durcheinander.

Wir werden gegen die Vorlage stimmen. Seit wir im Gemeinderat sind, haben wir das Ziel, die Innenstadt freundlicher für Familien und Touristen zu machen, macht Fraktionssprecherin Dorothée Natalis für die Grünen deutlich.

Sie habe noch kein Argument gehört, warum der Marktplatz für den Verkehr offen bleiben müsse. Ihr wäre es lieber, das für die CIMA–Studie vorgesehene Geld — im Raum stehen etwas mehr als 40.000 Euro — in Umfragen zu investieren, wie die Stadtmitte attraktiver werden könne.

Miriam Mayer (FW) bestand dagegen darauf, die Testphasen wie vereinbarz zu durchlaufen. Nur dann könne sich „hoffentlich ein rundes Bild“ ergeben. „Wir wollen eine reife Entscheidung treffen“, sagte Mayer und gab zu bedenken: „Wenn wir heute [für eine Fußgängerzone] abstimmen, ist die Gefahr groß, dass wir in einen Bürgerentscheid hineinlaufen.“ Alexander Sochor (CDU) sah es ebenso: „Wir haben einen Vorschlag, an dem wir festhalten wollen. Es ist schwer vorauszusagen, wie der Marktplatz im Winter ist, wie sich das entwickelt.“ Rainer Leuchtle (FW) ergänzte: „Ich respektiere den Vorschlag der Steuerungsgruppe. Es kann nicht sein, dass ich Beschlüsse schon wenig später wieder infrage stelle.“

Klare Mehrheit

Nach längerer Debatte wurde Lukretia Mayer–Kottmann, die Vorsitzende von Isny Aktiv, gebeten, auch Stellung zu nehmen. „Isny Aktiv ist der Meinung, dass wir die wissenschaftliche Begleitung brauchen“, sagte sie klar und deutlich. Was besser für die Innenstadt sei, wisse sie nicht. Sie sei da komplett ergebnisoffen.

Edwin Stöckle (SPD) brachte einen Antrag ein, der von dem der Steuerungsgruppe abwich. Nach der ersten Testphase — also der Variante „Fußgängerzone“ — sollte der Gemeinderat zusammenkommen und die Ergebnisse der CIMA analysieren. Das Büro will während der kommenden Monate diverse Umfragen in der Bevölkerung und bei den Einzelhändlern machen. Sollte das Ergebnis eindeutig für eine Fußgängerzone sein, könnte auf die eigentlich anschließende Testphase „Einbahnstraße“ verzichtet werden. Für Stöckles Antrag stimmte die große Mehrheit des Gemeinderats, Miriam Mayer war dagegen, Natalis, Jürgen Ziegler und Magenreuter enthielten sich.

Antrag wegen „Schleichverkehr“

Dem erst am Nachmittag bei der Stadtverwaltung gestellten Antrag der Grünen, die Zufahrten zur Hofstatt vom Marktplatz her und zur Oberen Stadtmauer von der Bergtorstraße her wegen immer mehr zunehmendem „Schleichverkehr“ für den Verkehr zu sperren, widersprach eine knappe Mehrheit. Vielmehr wurde vereinbart, diesen Wunsch zunächst in den Fraktionen zu besprechen, bevor er im Gremium abschließend diskutiert wird.