Mann in psychischem Ausnahmezustand

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich am Dienstag gegen 7 Uhr ein 28-Jähriger befunden, als er in einem Betrieb in der Arist-Dethleffs-Straße ankündigte, Menschen angreifen zu wollen. Das teilt die Polizei mit. Dabei zeigte er einem Mitarbeiter ein Fleischerbeil, das er im Rucksack mit sich führte. Verletzt oder konkret bedroht wurde niemand. Der erheblich alkoholisierte 28-Jährige verließ daraufhin den Betrieb und konnte von einer Polizeistreife wenig später im Stadtgebiet angetroffen werden. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.