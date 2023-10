Mailo Linke wird Fünfter im Bundesendlauf

Die besten Motocross-Nachwuchstalente aus 18 ADAC-Regionalclubs haben sich kürzlich beim Bundesendlauf in Gräfentonna (Thüringen) getroffen.

Die Regionalclubs nominieren die besten Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren für den ADAC MX Bundesendlauf in den Klassen 50ccm, 65ccm, 85ccm und 125ccm. Mailo Linke, in der Meisterschaftstabelle der 85ccm-Piloten auf Platz vier liegend, startete für Baden-Württemberg. 63 Fahrer versuchten am Samstag im Zeittraining die beste Zeit zu erreichen, denn nur 40 Fahrer konnten sich qualifizieren.

Der MSC-Isny-Fahrer hatte die neuntschnellste Zeit in seiner Gruppe. Im Halbfinale hatte Mailo Linke einen guten Start und konnte Platz drei bis zum Ziel halten. Damit war er für das Finale qualifiziert. Startplatz fünf bei zwei Gruppen. Der wichtige und entscheidende Finallauf fand am Sonntag statt. Jeder der 40 Fahrer versuchte das beste Ergebnis einzufahren. Hier ging es um alles. Linke startete perfekt, war in der ersten Kurve auf Platz vier und konnte sich schnell von den anderen Verfolgern absetzen. In der letzten Runde verlor er einen Platz, doch als Fünftplatzierter in der Gesamtwertung war das junge Talent mehr als zufrieden. Durch die guten Leistungen der baden-württembergischen Motocrosser konnte das Team Baden-Württemberg den ersten Platz in der Gesamtwertung erreichen.