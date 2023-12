Mailo Linke sichert sich souverän den DJMV-Titel

Wie bereits im vergangenen Jahr hat der Allgäuer Mailo Linke auch 2023 die DJMV-Meisterschaft (Deutscher Jugend Motocross Verband) in der 85ccm-Klasse gewonnen. Mailo Linke fährt für den MSC Isny.

Bereits ab der zweiten Rennveranstaltung führte der 14-jährige Motocrosser auf seiner 85er GasGas die Meisterschaft an, ließ sich seinen Vorsprung nicht mehr nehmen und siegte am Ende ungefährdet vor seinen Konkurrenten. Ende November nahm das Ausnahmetalent dann seinen Meisterschaftskranz und den wohl verdienten Pokal in Empfang. Auch im kommenden Jahr wird Mailo Linke laut Mitteilung wieder bei DM-Läufen und beim MX Masters zu sehen sein.