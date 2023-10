Rainer Magenreuter hat sich am Donnerstagabend den Wahlprüfsteinen von Grünen und SPD zur Bürgermeisterwahl in Isny gestellt und „auf den Zahn“ fühlen lassen. Im Kurhaus beantwortete der Amtsinhaber zweieinhalb Stunden lang Fragen der Parteien und aus dem Publikum. Weil es keinen Gegenkandidaten gibt, wurde die Veranstaltung zu einer großen Bürgermeistersprechstunde.

Als die Isnyer Ortsverbände von Grünen und SPD sich im Sommer überlegten, eine gemeinsame Veranstaltung zur Bürgermeisterwahl anzubieten, sah es noch ganz danach aus, als würden es mindestens zwei Kandidaten werden, die sich für den 12. November aufstellen lassen. Der Termin wurde fixiert, der Rahmen wurde gezogen, die Einladungen verteilt. Doch dann blieb es bei einem einzigen Bewerber ‐ und das war auch noch der seit 16 Jahren an der Rathausspitze stehende Rainer Magenreuter.

Frage nach Plänen und Haltung

„Die Veranstaltung macht trotzdem Sinn“, erklärte Jörg Lausch, Vorstandssprecher der Grünen, eingangs den knapp 70 Interessierten im Kurhaus. Der Bürgermeister habe in der baden-württembergischen Kommunalverfassung „eine besonders starke Stellung“. Umso wichtiger sei es, seine Pläne und seine Haltung abzufragen. Der SPD-Vorsitzende Jan Zingg ergänzte, warum er den Abend ebenfalls trotz nur eines Kandidaten als wichtig empfinde: „Parteien haben die Aufgabe, zur Meinungsbildung beizutragen.“ Damit war alles gesagt und die von Klaus Bühler moderierte Runde konnte starten.

Magenreuter war zunächst dazu aufgefordert, sich etwa eine Viertelstunde vorzustellen. Die Zeit nutzte der Amtsinhaber, um daran zu erinnern, wo er herkommt und wie sein Werdegang verlief. Dazu gehörte die gerne erzählte Anekdote, dass er an einem Punkt „etwas hemdsärmelig“ seiner Frau Iris gesagt habe, dass jetzt schauen werde, welche die schönste Stadt in Baden-Württemberg ist, um sich dann dort als Bürgermeister zu bewerben. So sei er nach Isny gekommen.

Einmal quer durch viele Themen

Ganz kurz zeigte Magenreuter auf, wie er sich die kommenden acht Jahre im Amt vorstellt. „Die größte Herausforderung ist der Zusammenhalt“, sagte er. Ihm gehe es darum, respektvoll, fair und tolerant miteinander umzugehen. Eine große Vision davon, wie er Isny in die 30er-Jahre führen will, ließ er nicht durchblicken.

Bühler bat nach Magenreuters Statement die Fraktionssprecher Dorothée Natalis (Grüne) und Edwin Stöckle (SPD) auf die Bühne, damit diese bei den folgenden Wahlprüfsteinen, die nach und nach eingeführt wurden, einhaken könnten. Gut eineinhalb Stunden lang ging es danach um bezahlbaren Wohnraum, um das Krankenhausareal, um Verkehr/Mobilität, ganz allgemein um die Stadtentwicklung, um Energie, um die Natur, um die „Soziale Stadt“, die Gesundheitsversorgung und die Finanzen.

Magenreuter antwortete bei jedem Thema natürlich aus der Sicht eines Bürgermeisters im laufenden Betrieb. Bei allen Punkten hatte er eine Antwort parat, die auf Erfolge in der Vergangenheit verwies oder auf einen laufenden Prozess. Oft zeigte der Amtsinhaber seine Position über die Stadtgrenzen hinaus auf. Dazu passte, dass er vor der Wahlveranstaltung in einer Kreistagssitzung gewesen war und die Sitzung ‐ zusammen mit Natalis ‐ frühzeitig verlassen hatte, um rechtzeitig im Kurhaus zu sein.

Konzentration auf die Pflichtaufgaben

Konkrete Signale sendete er etwa beim Krankenhaus-Areal, das sich im Besitz des Landkreises befindet. „Unser Interesse ist da“, sagte er auf die Frage, wie es mit einem möglichen Kauf aussehe. An einem Verkauf des Hauptgebäudes sei der Landkreis aber gerade nicht interessiert, weil er dort gut Flüchtlinge unterbringen kann. Zudem sei ein erster Preis, der aus einem Gutachten des Landkreises hervorging, „zu hoch“ gewesen. Apropos Gutachten: Ein solches werde gerade von Stadt und Landkreis gemeinsam für das Schwesternheim erstellt.

Beim Marktplatz und der Frage nach der Befahrbarkeit, verwies Magenreuter auf die laufende Testphase, die er als gut empfinde. Zum Wunsch nach einem Verkehrskonzept sagte er, dass niemand „zu viele Erwartungen“ daran haben dürfe. Solche Konzepte habe es schon mehrere gegeben. Er sei lieber für „kleine Maßnahmen“. Bei der Frage nach Windkraftanlagen und Freiflächen-Photovoltaik zeigte sich Magenreuter offen:

An uns liegt’s nicht. Wir brauchen beides für die Energiewende. Rainer Magenreuter

Allerdings sei das Thema nicht ganz so einfach, weil viele Gebiete ausgeschlossen seien.

An mehreren Stellen erwähnte Magenreuter, dass sich Isny in den nächsten Jahren ‐ nicht zuletzt wegen der finanziellen Lage ‐ auf die „Pflichtaufgaben“ konzentrieren müsse. „Freiwillige Aufgaben können wir schieben“, sagte er und nannte als Beispiel den Ort, an dem die Veranstaltung stattfand. Die umfangreiche Sanierung des Kurhauses müsse aus Kostengründen warten, auch wenn schon sehr gute Pläne in der Schublade lägen. Auch Fragen aus dem Publikum beantwortete Magenreuter geduldig, bis der souverän durch den Abend führende Bühler nach zweieinhalb Stunden sicher war, dass reichlich Informationen geflossen waren.