Der Gemeindewahlausschuss hat es am Montag offiziell gemacht: Rainer Magenreuter hat die Bürgermeisterwahl in Isny deutlich gewonnen. Der 57-Jährige darf sich damit auf eine dritte Amtszeit einstellen. Ein kurzes „Dankeschön!!!“ versendete er am Ende eines nicht allzu spannenden Sonntagabends nach seiner klaren Wiederwahl über seinen Whatsapp-Kanal.

Dass Magenreuter wiedergewählt werden würde, war eigentlich unzweifelhaft. Einen offiziellen Gegenkandidaten hatte er nicht und die Annahme, aus irgendeiner Laune heraus würden die Isnyer sich dazu hinreißen lassen, in Massen einen anderen Namen auf den Wahlzettel zu schreiben, war auch mehr als abwegig.

So blieben allein Fragen, die weg von der gingen, wer denn als Sieger hervorgehen würde.

Auch andere erhielten Stimmen

Wie hoch würde die Wahlbeteiligung sein? Wie viele Stimmen würden tatsächlich auf Magenreuter entfallen? Am Ende waren es 2545 von 11.782 Wahlberechtigten ‐ das reichte bei einer Wahlbeteiligung von 24,1 Prozent für 91,78 Prozent der abgegebenen Stimmen. 8,22 Prozent entfielen nicht auf den Amtsinhaber, davon war ein Viertel ungültig.

Wie Lenz am Montag mitteilte, standen vor allem die Namen Markus Kobusch (56 Stimmen) und Max Boneberger (33 Stimmen) auf den Zetteln, auf denen nicht Magenreuter angekreuzt war. Der Eisenharzer Kobusch hatte sich in letzter Minute für eine Kandidatur entschieden, war aber an einem Formfehler gescheitert; der Rohrdorfer Ortsvorsteher Boneberger kandidiert lieber in Altusried ‐ dort wird im Januar ein neuer Bürgermeister gewählt.

Amtskollegen kamen zum gratulieren

Magenreuter erlebte einen entspannten Sonntag. Schon bei der Stimmabgabe am frühen Nachmittag im Rathaus Neutrauchburg wirkte er gelöst, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer niedrigen Wahlbeteiligung rechnen musste. Auch am Abend im großen Sitzungssaal, wo Wahlleiter Klaus Hägele über die eingehenden Zahlen wachte, gab er sich locker und freute sich über jeden, der durch die Tür kam, um zu sehen, wie die Wahl ausgeht.

Neben einigen Vertretern aus dem politischen Isny waren zunächst der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller aus Ravensburg und der Vogter Bürgermeister Peter Smigoc an seiner Seite, als das Ergebnis feststand. Im Laufe des Abends kamen weitere Amtskollegen hinzu, die zuvor in Aitrach bei dem dort wiedergewählten Thomas Kellenberger gewesen waren: Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle aus Leutkirch und Landrat Harald Sievers aus Ravensburg.