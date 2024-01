Magenreuter in Isny für dritte Amtszeit verpflichtet

Bürgermeister Rainer Magenreuter ist am Montagabend für eine dritte Amtszeit verpflichtet worden. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“, sagte Magenreuter. Er sehe optimistisch in die Zukunft, auch wenn die Herausforderungen groß seien.

Mitte November ist Rainer Magenreuter von den Isnyern mit knapp 92 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt worden. Überraschend war das gute Ergebnis nicht, denn der seoit 2008 amtierende 57-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten. Offiziell begonnen hat seine dritte Amtszeit aber erst jetzt.

Am Montag wurde Magenreuter von SPD-Stadtrat Erhard Bolender, der von seinen Gemeinderatskollegen dafür nominiert worden war, zu Beginn der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres die Verpflichtungsformel abgenommen. Bevor Magenreuter die linke Hand hob und die Formel sprach, richtete Bolender noch ein paar Worte an das Stadtoberhaupt.

Keine Kür, sondern die Pflicht

Dass er noch einmal kandidiert habe, sei ein „eindeutiges Zeichen, dass du gerne in Isny bist und dich mit der Stadt und den Bürgern verbunden fühlst“, sagte Bolender. Magenreuter habe beste Voraussetzungen für die dritte Amtszeit, fügte der Stadtrat hinzu, denn er kenne „die Höhen und Tiefen, die Fallstricke und die schönen Momente“.

In den kommenden acht Jahre wünsche er ihm, dass er Gelassenheit walten lasse und auf seine Erfahrung setze. Nach 16 Jahren Pflichtübung könne jetzt - „wie im Eiskunstlauf“ - vielleicht die Kür kommen, sagte Bolender, auch wenn die Gestaltungsspielräume unter Umständen enger würden.

Wir vom Gemeinderat hoffen auf vollständige und gute Erfüllung deiner Amtszeit, schloss der SPD-Stadtrat, bevor er dann zur Verpflichtung Magenreuters überging.

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern, so wahr mir Gott helfe“, sprach Magenreuter – und erhielt dafür Applaus. Mit der Unterschrift unter die offizielle Niederschrift der Verpflichtung bestätigte er endgültig seinen Willen, die dritte Amtszeit anzugehen. Er sei darauf hingewiesen worden, dass Bürgermeister in Isny noch nicht so oft in eine dritte Amtszeit gegangen seien. Vielleicht zeige das auch, „dass die Herausforderungen nicht ganz klein sind“. Er fürchte, dass nicht viel Zeit für die Kür bleibe, sondern es eher darum gehen werde, die Pflicht zu erfüllen. Wichtig sei ihm, optimistisch in die Zukunft zu gehen. „Wir alle gemeinsam gestalten die Stadt Isny, wir alle gemeinsam stellen uns den Herausforderungen“, machte Magenreuter deutlich.