Lokales entdecken beim Isnyer Händlerflohmarkt

Die Einzelhändler der Stadt laden am Samstag, 5. August, beim Isnyer Händlerflohmarkt von 9 bis 16 Uhr zum gemütlichen Stadtbummel ein.

Was der Einzelhandel zu bieten hat, kommt hier laut Mitteilung aus dem Stadtmarketing ans Tageslicht: In der gesamten Innenstadt stehen dekorierte Stände vor den Ladentüren bereit. Die Besucher erwartet unter orangenen Sonnenschirmen ein besonderes Flair und viele Angebote: Lebensmittel, Bücher, Elektrogeräte, Spielzeug, Schuhe, Mode und vieles mehr.

Die Vorteile des lokalen Einkaufens können die Kunden beim Stadtbummel selbst erleben. Getreu dem Isnyer Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“ können die Produkte vor Ort angefasst, aus– und anprobiert werden. Das, was in der Anonymität des Internets nicht zu finden ist, gehört beim Händlerflohmarkt dazu: Eine persönliche und individuelle Beratung und der eine oder andere Plausch, der bei einer anschließenden Einkehr in den Isnyer Gaststätten fortgesetzt werden kann.

Das Ganze wird musikalische untermalt von dem Duo Annette Weber & Johnny Ekkelboom. Ihr Programm „Lakritz“ ist sowohl rhythmisch als auch melancholisch.

Wer möchte, kann sich von dieser Stimmung in den nahegelegenen Kurpark tragen lassen. Denn dort findet an diesem Tag ebenfalls der Isnyer Töpfermarkt statt.