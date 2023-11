Bis auf den letzten Platz ist das Kurhaus am Sonntagabend beim Herbstkonzert besetzt gewesen. Denn es war das letzte Herbstkonzert von Thomas Herz als Dirigent und Stadtmusikdirektor. Nach 30 Jahren geht er 2024 ‐ zum 200. Geburtstag der Stadtkapelle Isny- in den Ruhestand. Ehren- und ehemalige Mitglieder der Stadtkapelle, Herz’ Vorgänger Wolfgang Graef und der ehemalige Jugendkapellmeister Paul Sevenich wollten sich das Konzert ebenso wenig entgehen lassen, wie der Bundestagsabgeordnete Axel Müller.

Herz hat das Repertoire und die musikalischen Fähigkeiten der Stadtkapelle in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich geprägt. So war es kein Wunder, dass die über 300 Besucher ein besonderes Konzert erwarteten. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Musiker stimmen über Musikstücke ab

Martin Käser, Saxophonist und Mitglied im Vorstand der Stadtkapelle führte unterhaltsam durch den Abend. Zu jedem Stück nannte er die Jahreszahl der Uraufführung der Stadtkapelle und die zugehörigen Weltereignisse, die bei vielen Besuchern Lacher, „Ahs uns Ohs“ hervorriefen. Das alljährliche Hörerlebnis im Herbst wurde so zu einer Zeitreise durch die letzten 30 Jahre, in denen Herz die Leitung über das Orchester innehatte. Die Musiker starteten mit einer fulminanten Eröffnung. Die „Festive Overture“ spielte die Stadtkapelle das erste Mal in 2019. Als einschneidenden Vorfall nannte Käser den Brand der Notre Dame Kirche in Paris. Die „Flashing Winds“ (aus 1993) boten wiederum orchestralen Hörgenuss.

Alle aufgeführten Musikstücke wurden durch eine Abstimmung der Musiker ermittelt. Ein Favorit bei dieser Abstimmung war der „Orient Express“. „Ein Stück, das als sehr anspruchsvoll gilt, aber auch sehr nette Effekte zu bieten hat“, erklärte Käser. Durch die außerordentlich gelungene Darbietung wähnten sich die Zuschauer selbst als Fahrgast in dem luxuriösen Zug von London nach Venedig.

Zwei Zugaben und stehende Ovationen

Während der Erstaufführung der Stadtkapelle des Stücks „Lord Tullamore“ in 2006, fand in Deutschland das Sommermärchen statt, Pluto verlor seinen Planetenstatus und der türkische Präsident Erdogan formulierte den denkwürdigen Satz: „Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind“. Das Stück selbst bot wiederum ein raumfüllendes Klangerlebnis.

Nach den beiden Stücken „Spanish Fever“ und der „New York Overture“ zeigten die Musiker noch einmal ihr ganzen Können ‐ sogar Big Band Sound zauberten sie dabei in den Saal. Das Stück „Phantom der Oper“ verlangte den Instrumentalisten noch einmal alles ab. Als Gastmusikerin an der Harfe unterstützte Antonia Groß die fast 60 Musiker der Isny Stadtkapelle.

Nach zwei Zugaben endete das Konzert mit stehenden Ovationen für Herz und die Stadtkapelle. Der sehr gerührte Stadtkapellmeister blickte zurück auf die vergangenen 30 Jahre, bedankte sich bei seinen Wegbereitern, den Musikern und Gönnern. Im kommenden Jahr zum Frühjahrskonzert wird er noch einmal den Taktstock führen.

Konzert