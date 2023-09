Die jahrelangen Arbeiten rund um die Verbundschule in Isny sind auf der Zielgeraden. Während sich zuletzt viel in dem Neubau abspielte, ohne dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommen hätte, gab es jüngst zwei Maßnahmen, die das Bild des Schulzentrums nachhaltig verändern.

Als ganz zu Beginn der Überlegungen, das Isnyer Schulzentrum umzubauen und für künftige Anforderungen fit zu machen, die einzelnen Gebäude begutachtet wurden, war schnell klar, dass es sich nicht lohnen würde, die Grundschule zu sanieren — zu alt war das Gebäude aus dem Jahr 1951, zu marode die Bausubstanz, im Keller roch es muffig. Dieser Bereich, so waren sich Stadtverwaltung und Gemeinderat mit Planern einig, musste weichen.

Container werden nicht mehr gebraucht

Weil aber durch den Abriss der Werkrealschule großflächig Räumlichkeiten wegfielen, bekam dieses Gebäude eine Schonfrist. Es diente in den vergangenen Jahren als Übergangslösung für die zwischenzeitlich entstandene Verbundschule, die mit ihren vielen Schülern einfach nicht komplett in die einstige Realschule passte.

In den zurückliegenden Wochen, mitten in den Sommerferien, war es nun aber soweit. Die Bagger rückten an und brachen das älteste Gebäude im Schulzentrum ab. Da die Verbundschule im neuen Schuljahr ihren Betrieb aufnimmt, wurde es endgültig nicht mehr gebraucht. Ebenfalls nicht mehr gebraucht wurden die Container, die in den vergangenen Jahren an die Rainsporthalle angrenzend standen und in denen drei Klassenräume zur Verfügung standen. 2018 waren die Container nach Angaben von Stadtplanerin Diana Hanser an diese Position versetzt worden, zuvor hatten sie acht Jahre lang ihren Platz im General–Moser–Weg neben der Verbundschule.

Erster Schultag naht

Noch am Dienstag waren letzte Baggerarbeiten zu bewältigen, wie Hanser mitteilte. Danach würde erst einmal das ausgehobene Loch verbleiben, weil wetterbedingt gerade nicht ans Auffüllen zu denken sei. Gesichert werde das Gebiet mit einem Bauzaun drumherum. Später soll hier der Pausenhof der Grund– und Förderschulen entstehen, die gerade noch im Ausweichquartier auf dem Siloahgelände untergebracht sind.

In der Verbundschule fiebern derweil schon alle dem Schulstart am Montag, 11. September entgegen. Bis dahin seien aber noch Restarbeiten zu erledigen, sagt Hanser. Es fehle noch in den Bereichen Elektro, Sanitär und bei den Möbeln. Die Tafeln dagegen, die zuletzt bestellt worden waren und unter Hochdruck geliefert werden mussten, seien da und betriebsbereit.