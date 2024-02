Langläufer Jakob Moch vom WSV Isny hat den Olympischen Jugendspielen in Südkorea ordentlich seinen Stempel aufgedrückt. Zum Abschluss der Wettbewerbe sicherte sich der 17-Jährige am Donnerstag mit der deutschen Mixedstaffel den Sieg. Für Moch war es die dritte Medaille im dritten Rennen.

Dass der Name Moch in den internationalen Nachrichten auftaucht, wenn es um Wintersport geht, ist nicht neu. Seit Jahren sorgt Weltklassemann Friedrich Moch im Langlauf für Schlagzeilen - erst vor wenigen Wochen wurde der 23-Jährige überragender Gesamtzweiter der prestigeträchtigen Tour de Ski. Nun schickt sich auch Bruder Jakob Moch an, sich über Deutschland hinaus einen Namen zu machen.

Nach starken Erfolgen auf nationaler Ebene nahm Jakob Moch in der zurückliegenden Woche an den Olympischen Jugendspielen in Südkorea teil. Für ihn wurden es goldene Tage. Zum Auftakt holte er Silber im Sprint, wobei er sich nur ganz knapp dem Italiener Federico Pozzi geschlagen geben musste. „So ein Wahnsinnskerl!“, kommentierte da schon der in der Heimat gebliebene Vater Alexander Moch, der sich zwischenzeitlich um die Organisation des Deutschlandpokals in Oberstdorf gekümmert hatte, das Ergebnis des Sohnes.

Grenzenloser Jubel

Über die 7,5 Kilometer im klassischen Stil war Jakob Moch dann einen Tag später nicht zu bezwingen. Mit etwas mehr als fünf Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Jonas Müller holte der junge Isnyer die Goldmedaille. „Es ist einfach ein cooles Gefühl“, sagte Moch nach dem Triumph. „Jetzt geht es richtig ab!“, kündigte er eine große Party an.

Vorher aber stand noch die Mixedstaffel zum Abschluss der Wettbewerbe an. Mit Sarah Hofmann, Lena Einsiedler und Jonas Müller wollte Jakob Moch seine Leistung krönen - und er schaffte es. Die drei Teamkollegen legten vor und schickten Moch als Schlussläufer auf Platz drei auf seine fünf Kilometer. Bis zum Schluss waren vier Nationen zusammen: Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Schweden. Die Entscheidung musste im Zielsprint fallen. Und da zeigte Jakob Moch seine ganze Klasse. Mit voller Energie distanzierte er die drei Konkurrenten um stolze sechs Sekunden und sicherte die Goldmedaille. Frankreich blieb Silber, die Schweiz holte Bronze, Schweden ging leer aus.

Der Jubel bei Jakob Moch und dem gesamten deutschen Team war grenzenlos. Als Krönung für seine Leistungen durfte der junge Isnyer bei der Abschlussfeier sogar die deutsche Fahne tragen. Am Freitag stand dann die lange Heimreise von Asien zurück nach Deutschland an. Am Abend sollte Moch in Isny ankommen. Der Jubel dürfte auch dort, im Kreise seiner Familie, keine Grenzen kennen.