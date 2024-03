Langer Einkaufssamstag und Isnys Früher-Flohmarkt

Endlich startet die Marktsaison und das heißt: Es wird lebendig in Isnys Einkaufsstraßen! Am Samstag vor Ostern, 30. März, gilt es also sich seine Liebsten für einen gemeinsamen Bummel durch die österlich dekorierte Innenstadt zu schnappen, an bunten Flohmarktständen zu stöbern und sich in den umliegenden Lokalen bei einer kulinarischen Auszeit verwöhnen zu lassen.

Von 9 bis 16 Uhr heißt es also „Tschüss, Winter!“ und „Hallo, Isnys Früher-Flohmarkt!“ Entlang der Obertor-, Bergtor- und Wassertorstraße sowie auf dem Marktplatz schlagen Flohmarktherzen höher, wenn sie zwischen Vinyl und Schreibmaschinen, zwischen peppigen Kleidungsstücken aus zweiter Hand und einem alten Tischlein ihr neues Lieblingsstück entdecken. Für die kleinen Goldgräber gibt’s beim Kinderflohmarkt in der Espantorstraße alles, was daheim noch in der Spielzeugkiste fehlt. Beim Flaschenflohmarkt vor der Isny Info, direkt auf dem Marktplatz, suchen Isny Glas und Isny Milchflasche neue Besitzer. Dazu dreht sich das Kinderkarussell in der Wassertorstraße, während süße Leckereien am Stand der Familie Hail verführerisch glitzern.

Nicht zu vergessen - die Geschäfte in der Innenstadt putzen sich ebenfalls heraus und halten pünktlich zu den anstehenden Feiertagen von 9 bis 16 Uhr ihre Türen und Tore für die letzten Erledigungen und das genüssliche Schlendern geöffnet. Hase Felix wird „30“ und kommt auf einen Besuch im Milu vorbei. In der Fußgängerzone begrüßt er die Isnyer Kinder.