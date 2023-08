Ladendieb radelt mit zwei Promille weg

Mit Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 27 Jahre alter Mann rechnen. Das teilt die Polizei mit. Beamte des Polizeireviers Wangen wurden am Dienstag kurz nach 21 Uhr in einen Lebensmittelmarkt im Schwanenweg gerufen. Dort hatte der deutlich alkoholisierte Mann zwei Dosen alkoholischer Getränke entwendet und war von einer Angestellten erwischt worden. Die Polizisten verwiesen den Mann nach der Anzeigenaufnahme des Ladens. Wenig später traf die Streife den 27–Jährigen auf seinem Fahrrad an. Weil ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen.