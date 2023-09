Kunstschaufenster zeigt Werke von Inge Gerlach–Grube

Die Isnyer Bildhauerin Inge Gerlach–Grube stellt vom 1. September bis 9. November in den Kunstschaufenstern der Arkade aus: auf der einen Seite die Krieger/in — drei Köpfe — es geht um Stärke, Macht und Zerstörung; auf der anderen Seite, der Mensch, der den Aggressionen entflohen, verletzt und unfreiwillig einen Neuanfang versuchen muss.

Die ausgestellten Arbeiten schlagen in der Biografie der Künstlerin einen weiten Bogen, so stammen die Köpfe aus den Anfängen ihrer künstlerischen Tätigkeit in den 1980er Jahren, während die Figur erst in jüngerer Zeit, im Jahr 2020 entstanden ist.

Die Köpfe, ausnahmslos Krieger und eine machtvolle Kriegerin, sind aus Ton gebaut und bei 1200 Grad im Elektroofen gebrannt, teils glasiert oder auch mit Oxiden eingerieben. Sie zeichnen sich durch formale Strenge und Klarheit aus. Neben der scheinbaren Unversehrtheit und Unangreifbarkeit, die die Krieger und die Kriegerin ausstrahlen, zeigt einer der Krieger die Verletzlichkeit jeder Kreatur.

Die fatalen Auswirkungen der Unerbittlichkeit der Krieger zeigt das zweite Fenster. Diese Arbeit beruht auf Tonplastiken mit Papierabformungen, Metallstäben und Wachsmalerei. Entwurzelt, verletzt an Leib und Seele, mit den alten Wurzeln noch im Vergangenen verhaftet, die neuen Wurzeln noch nicht ausloten könnend, bewegt sich die Figur unsicher auf das Neue zu, nicht wissen könnend, ob es ihr wohlgesonnen sein wird oder vielleicht sogar wieder eine neue Heimat werden kann.