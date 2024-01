Kundgebung für Demokratie auf Isnyer Marktplatz geplant

Auf dem Marktplatz in Isny findet am Samstag, 27. Januar, ab 11 Uhr eine Kundgebung für Demokratie und Vielfalt und gegen Extremismus statt. Das kündigte Peter Clement, der gemeinsam mit Günther Scholze für die Veranstaltung verantwortlich ist, am Montagabend in der Gemeinderatssitzung an. Er wolle damit in Isny ein Zeichen in diesen unruhigen Zeiten setzen, erklärte Clement.

Günther Scholze (Foto: Tobias Schumacher )

Mitten in der Sitzung hatte Peter Clement im großen Sitzungssaal ein persönliches Anliegen. Der für die SPD im Gemeinderat und im Kreistag sitzende Clement kündigte an, dass am Samstag auf dem Marktplatz eine Kundgebung stattfinden werde. Ganz spontan habe er dies am Nachmittag mit Günther Scholze beschlossen. Die Anmeldung beim Landratsamt sei bereits im Gange, erklärte er. Am Dienstag war die Sache einen entscheidenden Schritt weiter. Die Kundgebung sei jetzt offiziell angemeldet, sagte Clement im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Viele Organisationen sind beteiligt

Bis Samstag werde es nun darum gehen, ordentlich Werbung zu machen, damit der Marktplatz voll wird. Schon am Montagabend holte sich Clement die Unterstützung aller Fraktionen ein, Bürgermeister Rainer Magenreuter kündigte sogar sogleich seine Teilnahme an. Auf Schulen und Kirchen sei er ebenfalls schon zugegangen oder werde das noch tun, sagte Clement weiter. Möglichst viele Organisationen und Institutionen sollen so am späten Samstagvormittag in der Isnyer Innenstadt zusammenkommen.

Geplant seien kurze Statements zu der Frage, warum Toleranz und Demokratie so wichtig sind, erklärte Clement. Aus der recht spontanen Aktion am Samstag soll dann vielleicht sogar noch eine größere entstehen. In ein paar Wochen, schwebt dem SPD-Stadtrat schon jetzt vor, könnte es dann vielleicht noch einmal eine Kundgebung in größerem Rahmen oder sogar eine Demonstration durch die Stadt geben.

Peter Clement (Foto: SPD )

Zunächst geht es Clement und Scholze darum, möglichst viele Menschen zusammenzubringen, die gemeinsam zeigen, dass ihnen die Demokratie wichtig ist und sie Extremismus ablehnen. Seine eigene Motivation für die Kundgebung erklärt Clement damit, dass er zuletzt viel über den Niedergang der Weimarer Republik und die damalige Zerstrittenheit der demokratischen Parteien gelesen habe. Es sei nicht hinnehmbar, dass sich das wiederhole und die Nachkommen sagen müssten: Hättet ihr nur rechtzeitig reagiert! „Irgendwann ist es zu spät“, macht Peter Clement klar.