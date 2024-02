Kulturgetriebe in Isny startet mit Punkkonzert ins Jahr

„Geht mehr auf Konzerte“ - so lautet die Botschaft des Vereins Kulturgetriebe Isny. Der gemeinnützige Verein, gegründet im Januar 2019, hat sich Ende 2023 neu aufgestellt und sein Konzept innerhalb der Vereinsreihen umgestellt.

„Die Aufgaben sind jetzt auf verschiedene Arbeitsgruppen verteilt“ erklärt der stellvertretende Vorstand Stefan Mesmer. So gibt es beispielsweise eine Gruppe, die für das Catering verantwortlich ist, eine Gruppe für das Programm und eine andere für Marketing/PR. „Somit ist die Arbeit und auch die Verantwortung besser verteilt“ führt er weiter aus. Einen weiteren Vorteil nennt Valentin Schnurrer, ebenfalls Vereinsmitglied: „Es ist nicht immer jeder zu 100 Prozent eingebunden. Wenn man mal keine Zeit hat, ist das auch in Ordnung.“

Und es kann auch mal gewechselt werden. Denn klar ist: Die Organisation eines Konzertes ist mit viel Aufwand verbunden: So müssen Bands beziehungsweise Künstler ausgewählt werden, der Kartenvorverkauf muss rechtzeitig gestartet werden, jemand muss sich um das Catering kümmern - viele Dinge, die ineinandergreifen und die letztendlich für ein unvergessliches Konzerterlebnis sorgen. Da ist es mehr als von Vorteil, dass der Verein neben Mesmer einige „alte Hasen“ im Team hat, die bereits jahrelange Erfahrung haben und somit auch viele Kontakte zu verschiedenen Künstlern.

Alte Tradition weiterleben

„Unser Ziel ist es ein Angebot auch für junge Leute zu schaffen - gut ausgesuchte Livemusik in Isny“ erklärt der Vereinsvorsitzende Thomas Herb. „Wir versuchen eine alte Tradition weiterleben zu lassen“, führt Schnurrer weiter aus. Denn eigentlich gibt es bereits seit den 1980/90er Jahren - damals seine Anfänge im „GoIn“ über das „Eberz“ - bis heute immer wieder gute und vor allem besondere Livekonzerte und andere Kunstformen in Isny.

Mit so einem ganz besonderen Konzert startete der Verein auch seine Programmreihe. Am Samstag, 2. März, spielt die Band „Guts Pie Earshot“ im Historischen Gasthof Adler in Großholzleute. Diese außergewöhnliche, moderne Band verbindet vage Punk/Hardcore und integriert gleichzeitig auch Elemente von Breakbeat/ Techno. Sie kreieren derweil etwas völlig Neues und zählen laut Kulturgetriebe zu einer der innovativsten Bands der alternativen Musikszene.

Mehr auf Konzerte gehen

Auch die Spielstätten suchen die Vereinsmitglieder bewusst aus und versuchen, hier immer etwas „mit Charakter“ zu finden, wie Mesmer erklärt. Die Künstler werden derweil ganz unterschiedlich ausgewählt: „So vielseitig die Geschmäcker der Mitglieder, so vielseitig sind auch die ausgesuchten Künstler. Aus all dem ergibt sich dann was“, erklärt er weiter.

Das Programm des Vereins Kulturgetriebe Samstag, 2. März 2024: Guts Pie Earshot im Historischen Gasthof Adler in Großholzleute Mittwoch, 17. April 2024: Dota –„In der Fernsten der Fernen“ – Tour 2024 im Kurhaus in Isny Samstag, 11. Mai 2024: Leopold Kraus Wellenkapelle & Raw King Rats im Historischen Gasthof Adler in Großholzleute Freitag, 7. Juni 2024: Eleven is louder – nach dem Feierabendmarkt am Marktplatz in Isny

Und das merkt man dem Programm auch an. So steht im Sommer auch die Hard’n’Heavy-Tributeband „Eleven is one louder“ auf dem Programm. Die Cover-Band aus Ravensburg wird nach dem Feierabendmarkt am 7. Juni dem Publikum neben altbekannten Klassikern auch mit ganz besonderem, nicht ganz so oft gehörtem Sound kräftig einheizen.

Und so zieht sich das Besondere durch das komplette Programm von Kulturgetriebe. Es dürfte demnach nicht schwer sein, dem Aufruf des Vereins zu folgen: „Geht mehr auf Konzerte.“