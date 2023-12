Kulturforum Isny stellt sich neu auf

Das Kulturforum Isny hat im vergangenen Oktober eine einschneidende Veränderung erlebt. Nachdem seit der Vereinsgründung ein Vierteljahrhundert lang Paul Rupf-Bolz an der Spitze stand, wurde ein neuer Vorstand um Claudia Beltz gewählt. Doch beim personellen Umbruch soll es nicht bleiben, denn auch die Zielsetzung des Kulturforums steht gerade auf dem Prüfstand.

Als sich Mitte der 90er-Jahre mit kräftiger Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Manfred Behrning das Kulturforum gründete, stand Paul Rupf-Bolz bereit, um als Vorsitzender die Verantwortung zu übernehmen. Die Kulturarbeit war ihm ein großes Anliegen, die Idee des neuen Vereins traf einen Nerv. Durch das Forum sollte, mit Geld aus dem städtischen Haushalt ausgestattet, „kulturelle Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement grundlegend in der kommunalen Kulturarbeit der Stadt Isny“ verankert werden, wie es auf der städtischen Homepage nachzulesen ist.

Der Verein verstehe sich „als Plattform für alle kulturinteressierten und kulturschaffenden Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Initiative, die das kulturelle Leben ihrer Stadt aktiv mitgestalten möchten“. Das Kulturforum sollte, so der Grundgedanke, auch als Veranstalter von Kulturveranstaltungen und Ausstellungen auftreten.

Zwei Mitglieder im Aufsichtsrat von Isny Marketing

So gingen Rupf-Bolz und die weiteren Gründungsmitglieder ans Werk - mit prächtigem Erfolg. Es entstanden etwa Veranstaltungsreihen wie Filmreif und Klavier Plus oder die Literaturtage, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Auch für die Belegung der Städtischen Galerie im Turm im Espantor zeichnet das Kulturforum als Betreiber bis heute verantwortlich.

Wie fest verankert diese Arbeit innerhalb der städtischen Strukturen tatsächlich ist, lässt sich vor allem daran ablesen, dass Katharina Proebster vom Büro für Kultur innerhalb der Isny Marketing GmbH ein knappes Drittel ihrer hauptamtlichen Arbeit quasi als Geschäftsstelle des Kulturforums in den Verein investieren darf und damit also auch Sorge dafür trägt, dass die 18.000 Euro, die zuletzt im städtischen Haushalt jährlich eingestellt waren, gut angelegt sind.

Gleichzeitig hat der Verein an entscheidender Stelle ein Mitspracherecht. Zwei Mitglieder sitzen im Aufsichtsrat der Isny Marketing GmbH. „Die Synergie kommt allen zugute“, betont Brigitte Blaschko, die schon lange im Verein aktiv ist und mit Rupf-Bolz zu denjenigen gehören, die die Entwicklung des Kultuforums bestens überblicken.

Blaschkos Überblick war so gut, dass sie zuletzt sogar einwilligte, als Rupf-Bolz sie darum bat, den Vorsitz kommissarisch für ein Jahr zu übernehmen, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Klar war aber, dass auf der nächsten regulären Mitgliederversammlung eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender gewählt werden sollten. Blaschko wollte sich wie Rupf-Bolz in den Beirat zurückziehen, ebenso der lange mitverantwortliche Erhard Schneider.

Kein elitärer Kreis

Neu für die zentralen Positionen einspannen lassen haben sich die vorher bereits im Verein tätigen Claudia Beltz als Vorsitzende, Ann-Katrin Lenke als ihre Stellvertreterin, Meike Schnurrer als Schriftführerin, zudem ist Erich Laib weiterhin Kassier. „Ich habe an ein Dreamteam abgegeben“, freut sich Rupf-Bolz. Dass er seinen Posten abgeben hat, sieht er einerseits als „konsequente Weiterentwicklung“, aber auch als „Neustart“ des Kulturforums.

„Wir sind kein elitärer Kreis“, sagt Beltz über ihr Verständnis der Vereinsarbeit. Hier könne jeder seine Idee einbringen und aktiv mitgestalten. Auch Lenke und Schnurrer, die sich als Lehrerinnen als „passende Schnittstelle zu den Schülern“ verstehen, sehen das genauso wie die Vorsitzende. „Kultur gehört mitten ins Leben rein“, verdeutlicht Lenke.

Eine große Aufgabe des neuen Vorstands, aber auch des ganzen Kulturforums ist es, über eine neue Zielsetzung des Vereins nachzudenken. Die Frage danach stellten sich die Mitglieder bereits schon, bevor die Neuwahlen im Oktober anstanden. Kritisch und offen werde auf die Vereinsstatuten und auf die Struktur geblickt, erklärt Isny-Marketing-Geschäftsführerin. In drei Workshops sei mit externer Beratung überprüft worden, was für die Zukunft wichtig sei, wer was leisten könne. Am Ende solle eine Antwort auf eine zentrale Frage stehen: „Wer sind wir?“ Die Gespräche seien „total erhellend“ gewesen, sagt Schnurrer. Nun sollen die Erkenntnisse in bereits gebildeten Arbeitsgemeinschaften in Ergebnisse überführt - und damit die Zukunft des Kulturforums Isny eingeläutet werden.