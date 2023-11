Kultur, Kulinarik und Unterhaltung in der Adventszeit in Isny

- In Isny zeigt sich der Advent von seiner schönsten Seite: Vom 1. bis zum 23. Dezember flankieren Kultur, Kulinarik und Unterhaltung das vorweihnachtliche Geschenkesuchen in der festlich herausgeputzten Innenstadt. Erstmals wird der neugestaltete Marktplatz zum Mittelpunkt des trubeligen Geschehens an den vier langen Adventssamstagen.

Händler und Gastronomen, Vereine und Schulen, Musiker und regionale Produzenten sorgen auch heuer wieder gemeinsam dafür, dass die Adventszeit zum stimmungsvollen Erlebnis wird. An den vier langen Samstagen laden die Isnyer Geschäfte von 9 bis 16 Uhr dazu ein, attraktive Angebote und kreative Geschenkideen in den liebevoll arrangierten Auslagen zu entdecken. Wer fündig wird, sollte sich einen Stempel im Treuepass und damit die Chance auf einen der hochwertigen Preise zu sichern. Den Streifzug durch Isnys individuelle Geschäfte krönt eine Einkehr in den weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Lokalen.

„In diesem Jahr rückt der wiedereröffnete Marktplatz ganz selbstverständlich ins Zentrum des abwechslungsreichen Programms“, erklärt Milena Fink vom Büro für Stadtmarketing. Rund um den stattlichen Baum in Isnys neuer Mitte bieten eine Handvoll Marktstände samstags Kunsthandwerk und Selbstgemachtes aus der Region. Für den guten Zweck verwöhnen Vereine und Schulen mit Glühwein, Punsch und süßen Leckereien.

Gleich am 2. Dezember, dem ersten langen Adventssamstag, findet am Marktplatz der beliebte Weihnachtsflohmarkt der Eduard-Schlegel-Schule statt. Dekoratives für Haus und Baum kann hier zugunsten der Klassenkassen kostengünstig ergattert werden. Das passende Nadelgehölz zum neuen Schmuck finden Besucher dann bei den beiden Christbaumverkäufen auf dem Marktplatz, die am 9. Dezember von der Jahrgangsstufe 12 des Isnyer Gymnasiums und am 16. Dezember von der Handballabteilung des TV Isny organisiert werden.

Immer freitags um 16 Uhr und samstags um 11 Uhr schallen die festlichen Klänge der Isnyer Adventsbläser vom Rathausbalkon. Blasensembles und Alphornisten stimmen mit fröhlichen wie besinnlichen Stücken auf das bevorstehende Fest ein. Weitere Infos unter www.isny.de/advent