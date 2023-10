Kultur hoch drei im Schloss

Das Schloss Isny ‐ Schmuckstück der Stadt und wichtiger Ort für Kunst und Kultur ‐ wird nach ausführlicher Planungs- und Vorbereitungs-Phase modernisiert und bis Sommer 2024 zum Drei-Institutionen-Haus umgebaut. Der Umbau startet laut Mitteilung der Isny Marketing GmbH am 9. Oktober. Die Kunsthalle im Schloss öffnet schon ab 29. Oktober wieder den Ausstellungs- und Shop-Betrieb regulär zu den bekannten Öffnungszeiten. Alle weiteren Einrichtungen im Schloss Isny bleiben während der Umbauarbeiten bis zur Wiedereröffnung im Sommer 2024 geschlossen, heißt es in der Pressemeldung.

Mit der Neueröffnung wird das Schloss Isny dann zum Drei-Institutionen-Haus: Die Kunsthalle im Schloss, das Städtische Museum und die Städtische Galerie sind die drei Institutionen, die nach Umbauten, Modernisierung und Instandsetzungen in neuem Glanz erstrahlen werden. Geplant sind die Modernisierung des Eingangsbereiches, ein neuer Schloss-Shop, eine neue Garderobe, Büros und die Möglichkeit, im großen Flur Standortgeschichte interaktiv zu vermitteln. Die Kunsthalle wird zusätzlich das alte Klosterarchiv erschließen und den Besuchern als „Weißes Gewölbe“ zugänglich machen. Das Stadtmuseum eröffnet dann mit einer Dauerausstellung, in der Stadtgeschichte ganz neu erlebbar gemacht wird sowie mit einem Bereich für Wechselausstellungen. Dazu kommen kleinere Umbauten in der Städtischen Galerie und ein neues Leitsystem in den Innenräumen, im Schlosshof und in der Innenstadt.

Bereits in den Jahren 2021 und 2022 wurde ein neuer Aufzug und eine rollstuhlgerechte Toilettenanlage eingebaut. Außerdem erschloss die Kunsthalle Friedrich Hechelmann den kleinen Barocksaal oberhalb der Marienkapelle für Veranstaltungen und für den Aufenthalt der Besucher sowie den Fürstenflügel als exklusiven Ausstellungsbereich. Im Südflügel des Schlosses wurde die Kulturwerkstatt eingerichtet. Dort bieten Museum, Städtische Galerie und auch externe Partner ein kulturpädagogisches Programm speziell für Kinder und Jugendliche.

Nach der kurzen Schließung aller Einrichtungen des Schlosses von 9. bis 28. Oktober öffnet die Kunsthalle Friedrich Hechelmann zum 29. Oktober wieder ihre Türen und macht schon dann einen zusätzlichen neuen Ausstellungsraum zugänglich: Im „Weißen Gewölbe“ präsentiert Friedrich Hechelmann seine neuesten Werke. Weiße Bilder ‐ aus Licht und Schatten geboren. Ohne Farbpinsel hat er dreidimensionale Bilder aus Papier erschaffen, die eine konsequente Weiterentwicklung seiner künstlerischen Vision sind. Auch während der weiteren Umbauarbeiten im Schloss bis Sommer 2024 bleibt die Kunsthalle geöffnet ‐ der Eingang wird jedoch nicht wie gewohnt über den Haupteingang möglich sein, sondern über einen Seiteneingang am Abthaus in der Nähe des eisernen Schloss-Tores. In diesem Eingangsbereich befindet sich während des Umbaus auch der beliebte Museums-Shop in neuer Form.

Der Ausstellungs- und Shop-Betrieb der Kunsthalle läuft ab 29. Oktober regulär zu den bekannten Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertage 11 bis 18 Uhr. Ab 6. Januar dann reduzierte Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 18 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 18 Uhr.

Informationen