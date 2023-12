Wie es sich anfühlt, in der umtriebigen Vorweihnachtszeit heutiger Gesellschaften einen Moment der Stille zu erhaschen, konnten Besucherinnen und Besucher am Freitag im Refektorium erleben. Auf Einladung des Roten Salons und in Anwesenheit von Friedrich Hechelmann stellten Till Bastian und Antonie Schneider sein neu erschienenes „Das Buch der Weihnacht“ vor. Antje und Werner Walravens begleiteten den Abend musikalisch. Was in diesem opulenten Klassiker steckt und welche Vorgeschichte das Buch hat, verriet Hechelmann im Verlauf der weihnachtlichen Lesung.

Das Wort „Advent“ kommt aus dem Lateinischen von „adventus“ und bedeutet übersetzt „Ankunft“. Gemeint ist die Zeit im Dezember, in der sich die Christenheit auf das Fest der Geburt Jesu Christi vorbereitet. Statt einer Zeit der erwartungsvollen Stille ist aus den Wochen um die vier Adventssonntage längst eine Zeit des ausufernden Konsums in jedweder Form geworden. Nur wenige Rituale seien hierzulande erhalten geblieben, die sich auf die Zeit der großen deutschen Romantikerinnen und Romantiker aus Literatur, Kunst und Musik bezögen.

Vorboten der Hoffnung

Statt die Seele zum Blühen zu bringen, schrillt und schreit es allerorten, so das Erleben von Friedrich Hechelmann. Ein Buch habe er machen wollen gegen den herrschenden Zeitgeist, gegen den Irrsinn und die Oberflächlichkeit, die kaum mehr steigerungsfähig sei. Die knapp 200 Seiten der im Oktober erschienenen gebundenen Ausgabe umfassen Gedichte verschiedener Autoren wie Rainer Maria Rilke, Theodor Fontane, Joseph von Eichendorff, Martin Luther oder Matthias Claudius. Vorangestellt sind Auszüge aus dem Evangelium als „Vorboten der Hoffnung“.

Im Zentrum steht „Die Weihnachtsgeschichte“ mit Maria und der Geburt des Kindes, gefolgt von „Ein Weihnachtstraum“, in dem das Märchen vom Mädchen mit den Zündhölzern nach Hans Christian Andersen verarbeitet ist. Letzterer wurde bereits 1984 als Buch veröffentlicht, nun ist die Geschichte mit Bildern von Hechelmann und dem Text von Elisabeth Borchers Bestandteil von „Das Buch der Weihnacht“.

In dem Wiener Verleger Johannes Thiele habe er einen äußerst kreativen Geist angetroffen, der in seinem gelungenen Vorwort schreibt: „Friedrich Hechelmann vergoldet oder dekoriert Weihnachten nicht, er füllt seine Leinwände nicht mit idyllischen Krippenszenen, prächtig geschmückten Weihnachtsbäumen, gefühlsseligen Stimmungen. Seine Bilder haben nichts Liebliches, Heimeliges, oft jedoch etwas Überwältigendes, das uns die Augen aufreißt.“ Die Bilder würden zeigen, warum Menschen dieses Fest aller Feste feiern und nicht wie sie es feierten.

Die Besinnlichkeit im Advent

In Thieles Worten finde Hechelmann sich in seinem künstlerischen Wollen wieder. Wie es erstmals zum Buch „Ein Weihnachtstraum“ gekommen ist, daran erinnerte er am Abend und das mit dem für ihn typischen Humor. Der Anfang war 1982 ein Film und nicht das Buch. „Völlig unüblich“, diese Reihenfolge. Aber nicht nur das. Hechelmann hat auch das Drehbuch selbst geschrieben und die von ihm gemalten Bilder flimmerten ohne Personen und ohne Gesprochenes über die Leinwand. Also stumm.

Erstmals sei darin das sogenannte Bluebox-Verfahren angewandt worden, das im Filmgeschäft seitdem überall in Betrieb ist. Der Inhalt des Märchens wurde also einzig durch die Bilder transportiert. Das hielte heute keiner mehr aus, lacht Hechelmann und erzählt, dass der Film damals in 40 Ländern, vor allem in afrikanischen, lief. „It's so much snow!“, hätte es dort dann oft geheißen. Von dem Film blieben die Bilder, nur was damit tun? Die Großmutter und den Doktor als Personen hineinmalen und zusammen mit dem Text von Borchers ein Buch gestalten.

Die Lesung im Refektorium widmete sich der Besinnlichkeit im Advent. Tiefgang statt Gefühlsduselei boten Gitarrist Werner Walravens und seine Frau Antje an der Querflöte mit Werken von Franz Schubert, Frédéric Chopin, Enrique Granados und Eric Satie. Bastian und Schneider steuerten über den von ihnen gelesenen Weihnachtstraum hinaus zwei Gedichte Rainer Maria Rilkes bei. Dessen „Wunderweiße Nächte“, so Schneider, scheinen romantisch zu sein, seien es aber nicht. Gerade was die Rede vom „kapellenlosen Glauben“ am Schluss angehe. Bastian entschied sich für ein Zitat Rilkes, das weniger von Weihnachten als vielmehr nach weltweitem Frieden verlange „Der erscheint mir als der Größte, der zu keiner Fahne schwört, und, weil er vom Teil sich löste, nun der ganzen Welt gehört.“

„Das Buch der Weihnacht“ mit Bildern von Friedrich Hechelmann. Thiele & Brandstätter Verlag, Wien 2023. 191 Seiten. 29 Euro.