Kretschmann kommt am 31. August nach Isny

Der baden–württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann besucht am Donnerstag, 31. August, bürgerschaftliche Initiativen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Dabei kommt er an diesem Tage auch nach Isny und besichtigt das Moorrenaturierungsprojekt des Rotary Clubs im Schwandener Moor. An einem Spaziergang mit dem Ministerpräsidenten um 17 Uhr zum Herbisweiher können 30 Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Anmeldungen dafür werden online auf der städtischen Homepage unter www.isny.de/buergerspaziergang–ministerpraesident erbeten.